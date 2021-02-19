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Yaşam Öğretmenler ne zaman aşı olacak?
Yaşam

Öğretmenler ne zaman aşı olacak?

Koronavirüs aşılama işlemleri risk grubuna göre uygulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1 Mart'ta okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağını açıklamasının ardından öğretmenlerin ne zaman aşı olacağı merak konusu oldu. Öğretmenler ne zaman aşı olacak? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-02-19 23:56:00 -
Öğretmenler ne zaman aşı olacak?

Yeni tip koronavirüsle mücadele sürecindeki aşılama kapsamında, sağlık çalışanları için 2. doz, 70 yaş üstü için ilk doz aşıların uygulanmasına başlandı. Aşı programının 1. aşamasında yaklaşık bir milyondan fazla sağlık çalışanı ilk doz aşısını olmuştu. Okulların açılmasının gündeme gelmesi ile öğretmenlerin ne zaman aşılanacağı da merak edilmeye başlandı.

Öğretmenler ne zaman aşı olacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre öğretmenler de koronavirüs aşısı olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır." demişti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şubat ayının son haftasında öğretmenlere ilk doz aşıların yapılacağını belirtti.

milyondan fazla sağlık çalışanının aşılama sürecini tamamlayan Sağlık Bakanlığı, 65 yaş üstü bireyler ile sürece devam edecek. 2'nci aşamada yer alan öğretmenler, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kritik Görevlerdeki Kişiler, Zabıta, Özel Güvenlik, Adalet Bakanlığı ve Cezaevlerinde çalışan kişilerin aşılama işlemlerinin tamamlanmasının hemen akabinde aşılanacak.

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