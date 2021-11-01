Öğretmenler alanlara iniyor

Yeni Akit ANKARA

Öğretmenler taleplerini dile getirmek için yarın alanlara inerek basın açıklamaları düzenleyecekler.



Eğitim Bir-Sen genel merkezinden yapılan duyuru ile öğretmenler, “Öğretmenlik bir kariyer mesleğidir” ifadeleriyle yarın alanlara inme kararı aldılar. Sendikadan yapılan açıklamada, “Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılması, öğretmenlik mesleğinin tüm boyutlarıyla ele alınıp kapsayıcı bir yasal düzenlemeye kavuşturulması artık ertelenemez bir noktaya gelmiştir. Mesleki standartlara kavuşmamış bir öğretmenlik sistemiyle eğitimde hedeflenen yerlere ulaşılması mümkün değildir. Eğitim-Bir-Sen olarak 2 Kasım Salı günü Ulus Meydanı’nda “Öğretmenlik Meslek Kanunu Çıkarılmalıdır” konulu bir basın açıklaması yapacağız.” ifadeleri kullanıldı.