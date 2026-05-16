Bahar yorgunluğu nasıl geçer? İşte enerjinizi yükseltecek altın kurallar...

Vücudun biyolojik saatini korumak için her gün aynı saatte yatağa girin. Uyku kalitesini artıran melatonin hormonundan maksimum verim alabilmek için tamamen karanlık bir odada uyumayı tercih edin. Haftada 3 gün yapacağınız 30 dakikalık hafif tempolu yürüyüşler, mutluluk hormonu serotonin salgılanmasını sağlayarak uyuşukluğu üzerinizden atar. Geçmeyen halsizliklerin arkasında D ve B12 vitamini ya da demir eksikliği olabilir. Bu dönemde bir uzmana danışarak gerekli takviyeleri almak süreci hızlandırır. Uzmanlar, bu geçiş döneminde vücuda adapte olması için zaman tanımanın ve stresten uzak durmanın da en az doğru beslenmek kadar kritik olduğunu vurguluyor.