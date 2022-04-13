Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2022 ek öğretmen ataması olacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan öğretmen ataması büyük bir heyecanla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin sevindirici bir açıklamada bulundu. Peki, Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB 2022 öğretmen ataması yapılacak mı?

15 bin öğretmenin ataması 31 Ocak’ta yapılmıştı. En fazla atama 2 bin 175 kişiyle sınıf öğretmenliği alanında oldu. Bin 755 kontenjan özel eğitim öğretmenliği, bin 302 kontenjan da okul öncesi öğretmenliğine ayrılmıştı. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan belirlenmişti. Peki 2022 öğretmen ataması yapılacak mı? Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Öğretmen ataması yapılacak mı?

Milli Eğitim BakanI Mahmut Özer öğretmen ataması olacıağını katıldığı bir televizyon programında duyurmuştu. Bakan Özer konuyla iligli, "Öğretmen ataması mutlaka olacak. Bunu daha önceki televizyon programlarında açıklamıştım. Üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Dün Cumhurbaşkanımız da Kabine Toplantısı'ndan sonra 3 bin tane anaokulu 40 bin yeni ana sınıfı yapılması ile ilgili açıklamada bulundu. Elbette ki bu alanda ağırlık okul öncesi eğitime verilecek ama diğer alanlarda da mutlaka öğretmen alımı gerçekleşecek. Umut ediyoruz ki kısa süre içerisinde bunu kamuoyu ile paylaşacağız, takvimi de paylaşacağız." ifadelerini kullandı.