Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aybike Serttaş: Farkındalık için çizgi filmlerde engelli bireylere yer verilmeli

İstinye Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aybike Serttaş, yetersiz temsil nedeniyle izleyicilerin, engelli bireyleri ‘görülmemesi gereken özneler’ olarak kodladığı bilgisini paylaştı.

Bu çizgi dizileri izleyerek sosyalleşen ve hayatı anlamlandıran çocukların, engelli olma gerçeğini öğrenmeden büyüdüğünün altını çizen Serttaş, şu değerlendirmede bulundu:

Zihinsel bir dönüşüm gerçekleştirmemiz gerekiyor

“Bunun sonucunda çocuklar gerçek hayatta, okulda engelli arkadaşlarıyla karşılaştıklarında onları doğrudan ötekileştiriyor. Zihinsel bir dönüşüm gerçekleştirmemiz ve engelli bireylerin hem ekrandaki hem de hayattaki engellerini ortadan kaldırmamız gerekiyor. Buna da çizgi dizileri kullanarak çocuk yaşta başlamalıyız. Bugünün çocukları yarının zihniyetini belirleyecek.”