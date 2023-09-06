  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aybike Serttaş: Farkındalık için çizgi filmlerde engelli bireylere yer verilmeli
Aktüel

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aybike Serttaş: Farkındalık için çizgi filmlerde engelli bireylere yer verilmeli

Yeniakit Publisher
2023-09-06 16:19:00 - 2023-09-06 16:19:14
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aybike Serttaş: Farkındalık için çizgi filmlerde engelli bireylere yer verilmeli

Toplumsal hayatımızın bir parçası olan engelli bireylerin çizgi filmlerde yeterince temsil edilmemesi, çocukların engelli gerçeğini öğrenmesini zorlaştırıyor.

İstinye Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aybike Serttaş, yetersiz temsil nedeniyle izleyicilerin, engelli bireyleri ‘görülmemesi gereken özneler’ olarak kodladığı bilgisini paylaştı.

Bu çizgi dizileri izleyerek sosyalleşen ve hayatı anlamlandıran çocukların, engelli olma gerçeğini öğrenmeden büyüdüğünün altını çizen Serttaş, şu değerlendirmede bulundu:

Zihinsel bir dönüşüm gerçekleştirmemiz gerekiyor

“Bunun sonucunda çocuklar gerçek hayatta, okulda engelli arkadaşlarıyla karşılaştıklarında onları doğrudan ötekileştiriyor. Zihinsel bir dönüşüm gerçekleştirmemiz ve engelli bireylerin hem ekrandaki hem de hayattaki engellerini ortadan kaldırmamız gerekiyor. Buna da çizgi dizileri kullanarak çocuk yaşta başlamalıyız. Bugünün çocukları yarının zihniyetini belirleyecek.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23