Öğretilmiş iftiralarla 5816’dan tutuklanan eğitimci Ramazan Hoca’nın oğlu, Akit’e konuştu: Seküler yobazların kumpası

Turgutlu İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Ramazan Avuşmak’ın başına gelenler, işlerine geldiğinde “fikir ve ifade özgürlüğü” diye bağıran sözde Atatürkçü CHP zihniyetlilerin, kendileri gibi düşünmeyen insanların hayatını mahvetmek için her türlü melaneti işleyebileceklerini bir kez daha gösterdi. Kışkırtılan lise öğrencilerinden bazıları Avuşmak’ın Atatürk’e yönelik sözlerinden rahatsız olduklarını belirten dilekçe vermesi üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, öğrencilerin büyük bölümü şikâyetlerinden vazgeçti. Ancak bazı öğrencilerin dilekçelerini çekmemeleri için okul yönetimi ve bazı CHP’li öğretmenler tarafından baskı altına alındığı belirtiliyor. Yıllarca müdür yardımcılığı ve müdürlük yapmış 34 yıllık deneyimli bir öğretmen, tutuksuz yargılanabileceği halde cezaevine gönderildi. Ramazan hoca, sırf CHP’li, Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi öğretmenler istiyor diye tutuklanırken, bayramı cezaevinde geçirdi. İddiaların odağındaki Müdür Yardımcısı Aylin İstanbul ile görüşmek üzere okulu aramamıza rağmen kendisine ulaşmak mümkün olmadı.

SAĞLIĞINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Ramazan öğretmenin oğlu Ali Avuşmak Akit’e yaşananları şöyle anlattı: “34 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir şey başına geliyor. Perşembe günü cezaevine görüşmeye gittiğimde kendisini çok yıpranmış ve çökmüş gördüm. Sağlığından endişe ediyoruz. Tansiyon ve şeker hastası, ilaç kullanıyor. İlaçlarını ve gözlüklerini götürüp cezaevi yönetimine teslim ettiğimiz halde verilmemiş. Bir an önce babamızın serbest bırakılarak ailesine kavuşmasını istiyoruz. Henüz yargılama olmadan 3 ay görevden uzaklaştırma ve kesinti cezası verildi. Sanki azılı bir suçlu gibi eline kelepçe takılarak götürülmesi çok ağırımıza gitti. Atatürk’e, Cumhuriyet’e hiçbir zaman hakaret söylemleri olmamıştır. Bu organize bir kumpas. Aynı gün CHP’liler, İYİ Parti’liler, Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri okula geliyor. Dilekçeyi veren öğrenciler de şaşkındı. Aileleri de ateş püskürüyordu.”

ÇOCUKLARI BASKI ALTINA ALMIŞLAR

Ramazan Avuşmak’ın Avukatı Yunus Arı da, şunları söyledi: “Öğrencilerinin birçoğu ifadelerini geri çektiler. Bunun sebebi, bazı Kemalist hocaların ve ailelerin baskısı ile yanlış bilgilendirmeleri olmuştur. ‘Bunları bunları yazın, hocanız sadece uyarı cezası alacak, başka bir şey olmayacak’ diyerek yanıltıcı bilgiler vermişler. Hepsinin tek kalemden çıkmış gibi aynı olduğu ve birilerinin yönlendirmesi çok açık. Öğretmenleri de ‘Artık değiştiremezsiniz, iftira suçu olur. Mahkemelerde sürünürsünüz’ diyerek aileleri ve çocukları baskı altına almışlar. Bunun farkına varan öğrenciler, ifadelerini reddetmişlerdir. Millî Eğitim Bakanlığı’nın bu konuya el atmasını bekliyoruz. Kemalizm istismarcılarının ülkemize verdiği bu zararlardan bıktık. Zamanında başbakan asanlar da yine onlardı.”

TUTUKSUZ YARGILANSIN

Gazeteci Yazar Serdar Arseven ise, şunları dile getirdi: “Ramazan hocanın tutuklu yargılanmasına karşı çıkıyorum. Derste ne demiş ne dememiş bilemem. Onu yargılamanın sonucunda göreceğiz ama bu olayın Türkiye’nin tamamındaki okul, öğrenci, öğretmen, veli, okul idarecisi huzuruna, ders-sınıf huzuruna zarar vereceği açık. 5816 Sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu da tartışılıyor bugün. Bu yüzden hapse girenlerin sayısı gittikçe artıyor. Bazen öyle vakalar geliyor ki ‘Allah Allah, hakaret bunun neresinde?’ diyorsunuz. Görüştüğüm hukukçular ‘tutuksuz yargılanması uygun olurdu’ diyorlar.”

Psikoloji Uzmanı, Yazar Adnan Kalkan da, şu ifadeleri kullandı: “Öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılması hepimizin mustarip olduğu bir durumdur. Bunun sebebi öğrencilere tanınan aşırı özgürlük ve sorumsuzluktur. Ramazan hoca gayet naif ve fedakar bir eğitimciymiş. Atatürk’ün sanat değil asker ve siyasetçi olduğunu söyleyince hakaret etti diye şikâyet etmişler. Bir komplo olduğu açık. Birileri dindar kesime Reis döneminde 28 Şubat yaşatıyor. Son olarak Atatürk’ün korumaya ihtiyacı mı var? Nice azgınlar, terör sevicileri açıktan yargılayıp Ramazan hocaya kelepçe takıp yargılamak en başta Gayretullah’a dokunur.”