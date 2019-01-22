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Öğrencisinin akciğerini yırtan öğretmene hapis cezası!

Bursa'da dördüncü sınıf öğrencisine tekme atıp, akciğerinde yırtılmaya neden olan öğretmene 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

22 Ocak 2019 Salı 23:40
Öğrencisinin akciğerini yırtan öğretmene hapis cezası!

Geçen yıl nisan ayında meydana gelen olayda, 4. sınıf öğrencisi Berkan G.’ye tekme attığı iddiasıyla yargılanıp cezaevinde bir ay tutuklu kalan öğretmen hakkında, İznik Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava sonuçlandı.

4 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Sanık Hasan Can Ş.’ye ’ağır yaralama’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanığın cezası paraya çevrilmedi ve ertelenmedi.

Öğrencisinin akciğerini yırttı

Olay, geçtiğimiz yıl nisan ayında meydana geldi. İznik’in Çiçekli Köyü İlköğretim Okulu'nda 4. sınıf öğrencisi Berkan G.’ye tekme atarak akciğerin de yırtılmaya sebep olduğu iddia edilen İngilizce öğretmeni Hasan Can Ş., gözaltına alınmıştı.

Tutuksuz yargılanmıştı

Mahkeme, öğretmene “netice sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama” suçundan tutukladı. Cezaevinde 1 ay kalan öğretmen, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

 

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 23:40
  1. İznik
  2. Bursa

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