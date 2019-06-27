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Öğrencileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Cammu Keşmir bölgesinde öğrencileri taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 11 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı.

27 Haziran 2019 Perşembe 16:20
Öğrencileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde öğrencileri taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 11 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza Poonch bölgesindeki tarihi Babür Yolu'nun Peer ki Gali mevkisinde meydana geldi.

Bölgeye seyahat maksadıyla giden özel bir bilgisayar enstitüsünün öğrencilerini taşıyan minibüsün derin bir uçuruma yuvarlanması sonucunda, 9'u kız olmak üzere 11 öğrenci hayatını kaybetti.

Yaralanan 7 kişi Shopian bölgesindeki hastaneye kaldırıldı.

Cammu ve Keşmir Valisi Satya Pal Malik, can kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirerek ölen kişilerin yakınlarına 5 yüz bin rupi verileceğini açıkladı.

Hindistan'da yaşanan trafik kazalarında, her yıl yaklaşık 150 bin kişi hayatını kaybediyor.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:20
  1. Cammu Keşmir
  2. Hindistan
  3. Babür Yolu
  4. Peer ki Gali
  5. Shopian bölgesi
  6. Cammu ve Keşmir Valisi Satya Pal Malik

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