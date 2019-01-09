Öğrencileri taşıyan midibüsün kayma anı kamerada
Gümüşhane Üniversitesi'ne öğrenci götüren midibüsün rampa tırmanırken buzlanan yolda kaydığı anlar, saniye saniye kaydedildi.09 Ocak 2019 Çarşamba 15:57
Gümüşhane'de üniversite öğrencilerini taşıyan midibüsün buzlu yolda kaydığı anlar, kamerayla görüntülendi.
Gümüşhane'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 2 dereceye düştüğü kentte, yollarda buzlanmalar oluştu. Gümüşhane Üniversitesi'ne öğrenci götüren midibüs, buzlu yolda kaymaya başladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs, lastiklerinin kaldırma çarpmasıyla durdu. Öğrenciler korku yaşarken, on anlar kamerayla görüntülendi.
YORUM YAZ