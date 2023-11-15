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Ekonomi Öğrencilere müjde! Burs kontenjanları arttırıldı
Ekonomi

Öğrencilere müjde! Burs kontenjanları arttırıldı

Yeniakit Publisher
2023-11-15 12:17:00 -
Öğrencilere müjde! Burs kontenjanları arttırıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, öğrencilere verilen burs imkanlarını artırdıklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2023 yılında 20 bin ortaöğrenim, 7 bin 500 üniversite öğrencisine burs imkanı sağladık. Gelecek yıldan itibaren geçerli olmak üzere ortaöğrenim eğitim yardımı kontenjanları 40 bine, yükseköğrenim burs kontenjanları ise 10 bine çıkarılmıştır." İfadelerini kullandı.

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