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Gündem Öğrencilere güzel haber! O işlem artık e-Devlet'ten yapılabilecek
Gündem

Öğrencilere güzel haber! O işlem artık e-Devlet'ten yapılabilecek

Gençlik ve Spor Bakanlığına ait “Kredi / Burs Ödeme Açma Başvurusunun Alınması” hizmeti e-Devlet Kapısı’nda açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 16:06:00 -
Öğrencilere güzel haber! O işlem artık e-Devlet'ten yapılabilecek

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, “Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Kredi / Burs Ödeme Açma Başvurusunun Alınması hizmeti de e-Devlet Kapısı’nda açıldı.” dedi. Koç, AA muhabirine, 2008 yılında yalnızca 9 kamu kurumu ve 22 hizmetle faaliyete başlayan e-Devlet Kapısı’nın halihazırda 112 özel kuruluş, 238 kamu kurumu, 372 belediye ile toplamda 722 kurumu barındırdığını, 5 bin 456 hizmetin buradan verildiğini söyledi.

Kredi/Burs ödeme açma başvurusu nasıl yapılır?

e-Devlet Kapısı’nda yeni hizmetlerin verilmesi adına çalışmaların hız kesmeden devam ettiğine vurgu yapan Koç, “e-Devlet Kapısı’nda yeni bir hizmeti daha hayata geçirdik. Bu kez üniversite öğrencilerimizin hayatını kolaylaştıracak Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Kredi/Burs Ödeme Başvurusunun Alınması hizmetini e-Devlet Kapısı'ndan sunmaya başladık." şeklinde konuştu.

Yaşanan gelişmeyle dilekçeyle talepte bulunma ihtiyacı ortadan kalkıyor. Kendi isteğiyle veya çeşitli sebeplerle kredi/burs ödemesi sonlanan öğrencilerin, uygun olduğu takdirde ödemelerini yeniden e-Devlet'ten açabileceklerini belirten Koç, "e-Devlet Kapısı üzerinden sunulacak bu hizmetle dilekçeyle talepte bulunma ihtiyacı ortadan kalkacak ve süreç çevrim içi bir şekilde e-Devlet Kapısı üzerinden yürütülecek." bilgisini verdi.

Ödeme açma için 5 neden

Ödeme açmanın 5 nedenle yapılabileceğine dikkat çeken Koç, bu nedenlerden birincisinin “vazgeçme” yani öğrencinin kendi isteği ile vazgeçtiği kredi/bursu yeniden açtırabilmesi olduğunu belirtti.

İkinci neden olarak ise “kayıt dondurma” sebebiyle kredi-bursu kesilen üniversite öğrencilerinin yeniden açma işlemini e-Devlet üzerinden yapabileceklerini ifade eden Koç, “Üçüncüsü, kayıt yenilenmediğinden dolayı kesilen kredi/burs yeniden açılabilir. Dördüncü olarak hazırlık uzatma yani öğrencinin üniversitede okuduğu hazırlık sınıfı sebebiyle kesilen kredi/bursu açtırılabilir." dedi.

Koç, beşinci neden olarak ise "hareketsiz hesap" durumunu gösterdi. Koç, “hareketsiz hesap” yani Ziraat Bankasına yatırılan kredi/bursa ait hesabın belirli bir süre işlem görmez ve hareketsiz hesaba dönüşmesi halinde kesilen kredi/bursun yeniden açtırılabileceğini söyledi.

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