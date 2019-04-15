Öğrenciler “Temiz Bir Dünya İçin” geleceğin projelerini üretti

Dünyanın çöp ve atıklar konusundaki problemlerini belirleyip temiz bir dünya için yenilikçi çözümler üreten Uğur Okulları öğrencileri, geleceğin projeleri tasarlandıkları U-MakerFest III’ te yarıştı. Yarışmada patent alabilecek düzeyde projeler olduğunu kaydeden Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, öğrencileri destekleyerek, derece alacak olan projeleri patent aşamasına götüreceklerini ifade etti.

Uğur Okulları öğrencilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri derslerinde öğrendikleri bilgileri hayata geçirerek robotik, oyun tasarımı ve video/animasyon olarak 3 alanda yarıştığı U-MakerFest’te geleceğin projeleri tasarlandı. U-MakerFest, bu yıl “Çöp” teması ile Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüsü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Teknoloji ile “kendin yap” kültürünün birleşiminden oluşan “Maker” ruhunu desteklemeyi amaçlayan ve öğrencilerin yıl boyunca kazandıkları problem çözme, eleştirel düşünme gibi pratiğe dönüştürmelerini hedefleyen U-MakerFest’in bu yılki teması “Çöp” olarak belirlendi. Öğrencilerin, dünyamızın çöp ve atıklar konusundaki problemlerini belirleyip temiz bir dünya için yenilikçi çözümler ürettikleri ve ürettikleri projeleri sergi alanlarında sundukları U-MakerFest III’te geleceğin projeleri yarıştı. 63 takım katılım gösterdiği yarışmada bu yıl robotik, oyun tasarımı ve video/animasyon alanlarında yarışan öğrenciler çöp ve atıklar ile ilgili çözümleri ve fikirlerini içeren projelerini üreterek sergiledi. Öğrenciler üretim sürecinde sırasıyla “Empati Kur, Tanımla, Fikirleştir, Prototiple, Test Et” adımlarını izleyerek projelerini üretip jüri üyelerine sundular.

Toplam 350’ye yakın kişinin 63 proje ile yarıştığı festivalde, robotik alanında kazanan takım Uğur Okulları Gaziemir Kampüsü Aurora takımı oldu. Takım, projeleri ile çöpün bir şehrin gıda, su, temiz hava gibi fizyolojik ihtiyaçlarına olumsuz etkisini gösteren ve artan çöp nüfusunu robotik olarak bertaraf eden bir modelleme tasarladı. Oyun tasarımı alanı kazananı Uğur Okulları Konyaaltı Kampüsü U-Trashmonster takımı oldu. Tasarladıkları oyun, Minecraft oyununu kullanarak hazırlandı. Toplanan çöplerin oyun karakterine yaşam alanı sağlaması ve daha çok çöp toplanması sağlanıyor. Video/animasyon alanı kazananı ise Uğur Okulları Mersin Kampüsü Voltran takımı oldu. Takım, yeni nesil drone çeşitleriyle toplama, sulama ve toprağa ekim yapılmasını; çöp olarak kullanılan meyveleri toprağa karıştırarak ağaç oluşmasını, dönüştürülemeyen toprakları da beslemeyi hedefledi. Ayrıca takımlar Maker Ruhu,Sürdürülebilirlik, Keşfedici Fikir, Takım Çalışması, İlham Verici Takım, İşlevsellik, gibi 19 farklı alanda ödülün de sahibi oldu.

“Öğrencilerimizin bilinç ve yetkinlik kazanmasını istiyoruz”

Yarışma hakkında bilgi veren Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, “Yarışmamız Türkiye genelindeki 137’ye yakın okulumuza açmış olduğumuz bir proje yarışmasıdır. Tabii yarışma burada amaç değil araç. Temel hedefimiz; öğrencilerimize ekibimiz tarafından belirlenen tema üzerinden bilinç ve yetkinlik kazandırmaktır. Bu sene ekibimiz temayı ‘çöp’ olarak belirledi. Bu temayı belirlemedeki amacımız; öğrencilerimize’ çöpün ne olduğunu, nasıl üretildiğini, nasıl değerlendirilmesi gerektiğini, etkilerinin neler olduğunu, zararlarının neler olduğu ve nasıl azaltılabilecek olduğunu’ düşündürerek; bilinç kazandırmak, çevreye, sosyal hayatımıza ve ekonomimize etkilerini öğretmektir. Çöp üzerinden oluşan sorunlara da çözüm bulmalarını sağlamak, bu çözümü bulurken teknolojiyi kullanmalarını teşvik etmektir. Öğrencilerimizin almış oldukları STEM, robotik ve kodlama eğitimleri ile çöp ile ilgili sorunlara çözüm bulmalarını sağlamaktır. Yarışmamıza Türkiye genelindeki 137’ye yakın okulumuzdan 200 yakın proje katıldı. Akademisyenlerden, İş dünyasından ve yayın dünyasından oluşundan seçici kurulumuz; bu 200’e yakın projeyi 63’e indirdi” dedi.

Projelerin bir kısmının patent alabilecek düzeyde projeler olduğunu da kaydeden Kulaberoğlu, “Biz bu projelerin desteklenmesini amaçlıyoruz. Ortaya çıkacak ve derece alacak projelerin iş dünyası tarafından değerlendirilmesi için öğrencilerimize ve onlara destek olan öğretmenlerimizi destekleyerek patent aşamasına götürmeye çalışacağız” diye konuştu.

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Baykal, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Meltem Özmutlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Bahadır Kert, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Fatih Erkoç, Popular Science Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Şahin Ekşioğlu, Gilbo Robot Sepeti Genel Müdürü Mehmet Halit Calayır ve Uğur Okulları Görsel Sanatlar Bölüm Başkanı Özleyiş Yalçın’ın jüri üyeliğini üstlendiği U-MakerFest III’te 63 takım değerlendirildi.