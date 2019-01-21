Öğrenciler için seferber oldular

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkânları öğrenciler için seferber ettiklerini kaydederek, öğrencilere daha verimli, daha fazla yaşam alanları sağlamak adına birçok projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

MEB, yeni ufuklar açacak

Cuma günü sona eren 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminde bu alanda birçok hizmete imza attıklarını vurgulayan Şahin, eğitimin ve öğretimin çağın gereklerine uygun olarak sürekli değişen, gelişen, birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen bir süreç olduğunu belirtti. Gaziantep’te 591 bin 835 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını dile getiren Şahin, “Elimizde bulunan genç hazinenin ne kadar büyük olduğunu görüyor, tüm imkânlarımızı siz öğrenciler için seferber ediyoruz. Çünkü biz bu gücün farkındayız. Yeni yönetim modelimiz sayesinde etkinliği ve sorun çözme kapasitesi artan Milli Eğitim Bakanlığımız, bu dönemde hayata geçireceği reformlarla Türkiye’nin önünde yeni ufuklar açacak, ülkemizin en önemli payandası olan eğitimi yüceltecektir” ifadelerini kullandı.

’’Kurslara davet ediyoruz’’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde 2023 hedeflerine ilerleyen Türkiye’de 2023 hedeflerine hazır bir Gaziantep için imkânsız denilenleri mümkün, hayal edilenleri gerçek yapma gayretlerinde geri adım atmayacaklarını kaydeden Fatma Şahin, “Çünkü biz ‘İlim Çin’de de olsa gidip alınız’ diyen bir kültürün köklerine bağlıyız. Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimize daha verimli, daha fazla yaşam alanları sağlamak adına birçok projeyi gerçekleştirdik, birçok hizmet birimini siz öğrencilerimizin kullanımına açtık. Bu bağlamda, yarıyıl tatilinde 21 Ocak- 01 Şubat tarihleri arasında 7-16 yaş grubu tüm çocuklarımızı Çocuk Sanat Merkezinde (Eski Adliye Binası) birbirinden renkli, yaratıcı ve tamamen ücretsiz kurslarımıza bekliyoruz. Buradaki, ebru sanatı, seramik, resim, mozaik, tasarım, drama, el sanatları gibi etkinliklerle tatilinizi dolu dolu geçireceğinize inanıyorum” diye konuştu.

314 okula genel bakım-onarım

Gaziantep genelinde 314 okula genel bakım-onarım işleri, boya-dış cephe yapım işleri, spor salonu tadilatı ve yapımı, Atatürk köşesi ve halı saha kazandırılması gibi birçok destek verdiklerini dile getiren Şahin, bu alandaki hizmetlerini devam edeceğini vurgularken öğrenci ve öğretmenlere de şöyle seslendi, “Birinci yarıyılın sona ermesi nedeniyle gözbebeğimiz siz öğrencilerimizin ve sizleri hayata hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizin iyi bir yarıyıl tatili geçirmelerini, başarılarının ve azimlerinin artarak devam etmesini temenni ediyor, iyi tatiller diliyorum.”