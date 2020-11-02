Öğrenci yurtlarını atık malzemelerden yaptıkları saksılarla güzelleştiriyorlar

SAKARYA (AA) - İBRAHİM YOZOĞLU - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kız öğrenci yurdunda çalışan kadınlar, kullanılmış çarşaf, havlu, kumaş, boya gibi malzemelerden yaptıkları saksılarla yurtların çehresini güzelleştiriyor.

Yurt çalışanları, yurt müdürü Hatice Kara önderliğinde kullanılmış boya, kumaş, havlu ve çarşaf gibi çöpe atılacak malzemelerin değerlendirilmesi için çalışma başlattı.

İnternette izledikleri videolarla neler yapabileceklerini düşünen kadınlar, şekil verip çimentoyla dondurdukları kumaşları boyayıp saksı yapmaya karar verdi.

Yurdun bahçesindeki serada yetiştirdikleri çiçekleri bu saksılara koyan kadınlar, yurt giriş ve koridorlarını adeta çiçek bahçesine çevirdi.

Görenleri hayran bırakan rengarenk saksılar çok beğenilince diğer yurtlara da gönderilmeye başlandı.

- "Atık malzemeleri dönüştürüp yurtları güzelleştiriyoruz"

Yurt müdürü Hatice Kara, AA muhabirine, atık malzemelerden, kullanılmış havlulardan, eskimiş kumaşlardan farklı şekillerde saksılar ürettiklerini söyledi.

Yurt bahçesinin 36 dönümlük doğal alanındaki serada çiçek yetiştirdiklerini aktaran Kara, "Bu alandaki güzellikleri bloklardaki iç mekanlara da taşımak istedik. Seramızda çiçek yetiştiriyoruz. Orada yetişen çiçekleri iç mekanlara taşımak için saksı ihtiyacı ortaya çıktı. Saksıları nasıl üretebiliriz diye araştırma yaptık, videolar izledik. Sonrasında eskimiş kumaş ve havlulardan saksı ürettik." diye konuştu.

Ürettikleri saksıları yurdun iç mekanlarında, lobi kısımlarında, idari binada ve dış mekanlarda kullandıklarını dile getiren Kara, şöyle devam etti:

"Artık kullanılmayacak durumdaki nevresim, kumaş ve havlular, birkaç işlemden geçirilerek saksıya dönüştürülmüş oldu. Çok beğenildiği için diğer yurtlara da hediye olarak gönderdik. Bütün personelimizin bu işte emeği var ama 3 arkadaşımızın emeği büyük. Bir arkadaşımız kesti, diğer arkadaşlarımız da boyama işlerinde yardımcı oldu. Bundan sonraki süreçte bu işin çıkış noktası olan seramızda yetişen çiçeklerimize toprak üretim aşamasına geçeceğiz. Kompost, yani çiçek toprağı üretimi aşamasına geçeceğiz. Onlarla ilgili bir proje daha başlattık. Yurdun bahçesinde kompost alanımız var, atıkları en güzel şekilde değiştirip, dönüştürüp faydalı halde sunmaya çalışıyoruz. Dışarıdan satın almak yerine bizde var olan ürünleri değerlendiriyoruz. Kompost alanımızda ağaçlarımız var, yaprakları sürekli dökülüyor. O yaprakları topraklarla birleştirip belli miktarda orada tuttuktan sonra doğal gübre haline geliyor. Onları da çiçek toprağı olarak ya da sebze yetiştirirsek orada kullanmayı düşünüyoruz."

- "Yaptıkça kendimizi geliştirdik"

Yurt çalışanlarından Aynur Almak da modayla ilgilendiğini, yurt müdürünün teklifiyle internetten videolar izleyerek atık malzemelerden saksı yapmaya başladıklarını anlattı.

Kendisinin malzemeleri kesip biçtiğini, diğer arkadaşlarının da yardımıyla ürünü ortaya çıkardıklarını dile getiren Almak, "Aklımıza her gün farklı fikirler geldi. Yaptıkça kendimizi geliştirdik ve bu tür ürünler ortaya çıktı. Havlu ya da polar kumaşlardan saksı ana malzemesini hazırlıyoruz, şekil verip biçiyoruz. Kimini yuvarlak kimini oval kimini dikdörtgen... Sonra onu çimento harcına batırıp saksının üzerinde şekil veriyoruz. Harçlı havlu 24 saat kuruyor. Çatlamaması için bir gün onu tekrar ıslatıyoruz, daha sonra boyama aşamasına geçiyoruz. Ana renkten sonra sprey boyalarla hareketlendiriyoruz. Son olarak yağmurda bozulmasın, kumaş zarar görmesin diye yat verniği sürüyoruz ve işlem bitiyor." ifadelerini kullandı.