Öğrenci kartlarına gelen zamlar iptal mi edildi? Metrobüs kısa ve uzun mesafe öğrenci biletleri ne kadar oldu?

CHP’li Ekrem İmamoğlu, yönetime geldiğinden beri İstanbulluyu zama boğdu. Seçim vaatlerinin içini ne kadar boş olduğunu ardı ardına gelen zamlar sonrası İstanbull gördü. Ekrem İmamoğlu’nun son zammı ise yine ulaşıma oldu. İstanbul'da toplu ulaşıma beklenen zam geldi. İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi kabul edildi. Elektronik bilet ücreti 7 lira 67 kuruş oldu. Taksi kısa mesafe 28 liraya çıktı. Metrobüs bilet tarifelerinde öğrenci kısa mesafe ücreti 1,73 TL'den 2,42 TL'ye, uzun mesafe öğrenci bileti 2,67 TL'den 3,74 TL'ye çkıtı. Otobüslerde ise Öğrenci akbil 2,67 TL'den 3.74 TL’ye yükseldi.

Öğrenci kartlarına gelen zamlar iptal mi edildi?

Öğrencilerin aylık abonman ücretindeki artış öğrenci ve veliler tarafından yoğun şekilde eleştirilirken UKOME tarafından yapılan ulaşım zammı konusunda AK Parti harekete geçti. İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada öğrenci abonmanına gelen zammın uygulanmaması için meclise teklif sunacaklarını açıkladı. Mehmet Tevfik Göksu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sevgili gençler bugün sizlere bir müjde vermek için huzurlarınızdayım. Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi kullanmış olduğunuz öğrenci kartına yüzde 40 zam yaptı. Tabii bu yüzde 40 zam sizi okula, kütüphaneye giderken okuldan tekrar evinize dönerken biliyorum sizin için birtakım zorluklar ortaya çıkartacak.

Düşündük ki öğrencilerimiz dersleriyle, Türkiye'nin geleceğini inşa etmekle meşgul olsunlar, başarıya odaklansınlar. Dedik ki Cumhur İttifakı olarak Pazartesi günü İBB Meclisine bir teklif sunalım. Ve bu teklifte öğrencilerimiz için bu yüzde 40 zam geçersiz olsun, bu yüzde 40'ı İstanbul Büyükşehir Belediyesi sübvanse etsin. Böylece İETT de zarar görmesin öğrencilerimiz de kazansın. İETT'de kazansın istedik. Pazartesi günü meclise sunuyoruz.

İstanbul'da toplu taşıma ücretleri ne kadar?

UKOME'de kabul edilen yeni toplu ulaşım tarifesi şöyle:

Otobüs bilet fiyatları

Tam akbil 5,48 TL'den 7,67 TL'ye

Öğrenci akbil 2,67 TL'den 3.74 TL’ye

Öğretmen akbil 3,92 TL'den 5,49 TL'ye

Aylık Tam İstanbulkart 430 TL'den 602 TL'ye

Aylık Öğrenci İstanbulkart 78 TL'den 109 TL'ye yükseldi.

Metrobüs bilet ücretleri

Metrobüste durak sayısına ücret en kısa mesafe tam bilet 3,92 TL'den 5,49 TL'ye,

En uzun mesafe ücreti de 8.13 TL'den 11,38 TL'ye

Öğrenci kısa mesafe ücreti 1,73 TL'den 2,42 TL'ye,

En uzun mesafe öğrenci bileti 2,67 TL'den 3,74 TL'ye Öğretmen ve diğer indirimli kartlarda en uzun mesafe 4,46 TL'den 6,24 TL'ye, en kısa mesafe ise 2,44’ten 3,39 liraya yükseldi.

Taksimetre açılışı ücreti 7 TL'den 9,8 TL'ye

En kısa taksi mesafe ücreti 20 TL'den 28 TL'ye

Minibüs indi-bindi 3,75'ten 5,25'e TL’ye

Okul servis ücreti 0-1 km 396 TL'den 554 TL'ye

Personel servis ücreti 211 TL'den 295 TL'ye

Dolmuş (Kadıköy-Bostancı) 7,25 TL'den 10 TL'ye çıkarıldı.