OGM personel alımları 2022 ne zaman? OGM 5 bin personel alımı yapıyor! OGM personel alımı ne zaman, şartları neler?

OGM 5 bin personel alımı yapacak.. Bu duyurunun ardından OGM personel alımı ne zaman, şartları neler? diye merak edildi. Tarım ve Orman Bakanı, 29 Mart'ta katıldığı televizyon programında; Orman Genel Müdürlüğü'nde 1200 Mühendis, 2700 Orman Muhafaza Memuru, 800 Memur, 300 Şoför olmak üzere toplamda 5000 yeni memur alımı yapılacağını açıklamıştı.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "#YeşilVatan’ımızın kıymetli ormanlarını korumak ve geliştirmek için mücadele edecek 5.000 yeni işçi istihdam ediyoruz.” ifadelerine yer verilirken; Tarım ve Orman eski Bakanı Bekir Pakdemirli ise, ‘"#YeşilVatan’ımızın kıymetli ormanlarını korumak ve geliştirmek için mücadele edecek 5.000 yeni işçi istihdam ediyoruz." diyerek personel alımına dair açıklamarda bulunmuştu.

OGM personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

OGM personel alımına dair kılavuz ve başvuru tarihleri henüz açıklanmadı fakat yapılacak yeni açıklamaların ardından, detaylar haberimizde yer alacak. OGM 5 bin personel alımına dair güncel kılavuz henüz yayınlanmadı fakat daha önceki alımlarda başvuru şartlarına ilişkin maddeler şöyleydi:

OGM personel alımı başvuru şartları neler?

Türk vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak.

Personel alımının detaylarında belirtilen pozisyona göre, şartlar değişiklik gösterebilmektedir.