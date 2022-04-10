OGM alımları hangi illerde olacak? OGM 5000 geçici işçi alımı yapılacak il listesi!
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün İŞKUR üzerinden çeşitli pozisyonlarda geçici içi alımı yapıyor. OGM işçi alımı başvuruları 11-15 Nisan tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanacak. Peki OGM orman işçisi alımı hangi illerde olacak? OGM 2022 fidanlık işçileri ve bahçıvan alımı hangi illerde var? Elektronik bakımcısı OGM alımı yapılacak iller hangileri? OGM aşçı alımı olacak iller hangileri? İşte OGM 5000 geçici işçi alımı yapılacak il listesi!
Resmi Gazete'de yer alan ilana göre Orman Genel Müdürlüğü 5000 geçici işçi alımı yapacak, başvuruda bulunmak isteyen binlerce aday OGM işçi alımı hangi illerde olacağını araştırıyor. Peki orman işçisi, itfaiyeci, aşçı, fidanlık işçileri ve bahçıvanlar, işletme elektronik bakımcısı hangi illerde olacak?
İŞKUR OGM işçi alımı hangi illerde olacak?