Oğlunu yaralayan baba tutuklandı
Erzurum’un Aziziye ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçakla yaralayan baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Evde yapılan aramada ruhsatsız silahlar ve mühimmat da ele geçirildi.
Erzurum’un Aziziye ilçesinde aile içinde yaşanan tartışma kanlı bitti. Kırsal Başçakmak Mahallesi’nde meydana gelen olayda, baba ile oğlu arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Edinilen bilgilere göre M.Y. ile oğlu A.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma büyüdü. Yaşanan arbede sırasında baba, oğlunu bıçakla yaraladı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Baba, jandarma ekiplerince gözaltına alındı, oğlu ise hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin evde yaptıkları aramada ruhsatsız 2 tabanca ile bunlara ait şarjör, av tüfeği, 57 fişek ve olayda kullanılan bıçak ele geçirildi.
Şüpheli M.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.