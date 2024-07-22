‘Oğlum bak git!’ F-35’lerle bir gece ansızın gelebilirlermiş

Kıbrıs harekatının 50'inci yılında Türkiye'nin adadan verdiği mesajların Yunanistan'daki yankıları dinmiyor, Yunan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in katıldığı televizyon programında ağzından çıkanları kulağı duymadı.

Kathimerini, 'Türk-Yunan halkının sakin suları üzerinde bulutlar' başlığıyla yayımladığı analizinde Türk tarafının Kıbrıs sorununda sesini yükselttiğini, Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı çözümde ısrar ettiğini ve Yunan bakanlara kişisel saldırı girişiminde bulunduğunu savundu.

Ankara ve Atina arasındaki bilinen farklılıkların ortaya çıktığı yorumunu yapan George Skafidas imzalı analiz, Trakya'daki Türkler, Kariye, Kıbrıs ve Hamas'ın öne çıkan dört anlaşmazlık olduğunu belirtti.

Askeri harekatın 50'inci yılında Kıbrıs'ın gündeme gelmemesinin mümkün olmadığı tespitini öne çıkaran Skafidas, 20 Temmuz tarihinde adada olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in taban tabana zıt mesajlar verdiğini yazdı.



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Atina'nın mevcut tabloda federasyonu savunduğunu, Ankara'nın ise iki devletli çözümü ısrarlı bir şekilde gündemde tuttuğunu kaydeden analiz, Türkiye'nin Kıbrıs sorununda tutumunu sertleştirdiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ı hedef aldığını savunan Kathimerini, Dendias ve Türkiye'nin kan davasının çok eskiye dayandığını dile getirdi. Nisan 2021'de Ankara'da gerçekleşen basın toplantısında Türk ve Yunan dışişleri bakanlarının kameralar önündeki tartışmasını 'ateş açma'ya benzetti.

Türk tarafının Dendias'ı hedef tahtasına koyarak 'sinir bozucu' bakandan kurtulmayı ya da Atina'da anlaşmazlık çıkarmayı amaçlıyor olabileceğini kaydeden analiz, Ankara'nın son yıllarda Kıbrıs'ın fiilen ayrılmasına yatırım yaptığını ve bunun endişe verici olduğu yorumunu yaptı.

Analiz, Türkiye'nin hamlelerini Donald Trump'ın yeniden seçilmesinden Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline, Azerbaycan'ın Karabağ zaferinden Gazze Şeridi'ndeki savaşa kadar birçok uluslararası gündemle bağlantılı gösterdi.

Kathimerini, analizin spotunda 'Recep Tayyip Erdoğan nereye nişan alıyor?' sorusunu sordu.

Gazetedeki diğer yazıların başlıkları ise 'Yeni bir gerçekliğe ihtiyaç var' ve 'Zor komşunun gölgesinde' oldu. 'Yeni bir gerçekliğe ihtiyaç var' başlıklı analizde Kıbrıs sorununun çözülememesinin zamanla fiili rejimin tüzel kişiliğinin tanınmasına yol açacağı vurgulandı.

Bir başka Yunan gazetesi Ethnos'taki başlıklar arasında 'Erdoğan'ın Dendias hakkındaki açıklamalarda gizlediği şey' ve 'Yeni deniz üssüyle Yunanistan'a güç mesajı' var.

Ethnos'taki provokatif haber ise, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in açıklamaları. Open televizyonuna çıkan bakan Georgiadis, "F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz" gibi skandal bir cümle kurdu, Türkiye'nin havacılıkta sıfır olduğunu iddia etti.

Başbakan Miçotakis'in Türkiye'yi rahatsız ettiğini ileri sürüp Atina yönetiminin güçlü ittifaklara sahip olduğunu savunan bakan Georgiadis, 2020 yazında patlak veren Doğu Akdeniz krizinde Yunanistan'ın ABD ve Fransa ile giriştiği ittifaklara atıfta bulundu.