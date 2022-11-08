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Gündem ODTÜ'lülerle CHP'liler birbirine girdi!
Gündem

ODTÜ'lülerle CHP'liler birbirine girdi!

ODTÜ'lü bir grup öğrenci, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı belediye binasında önünde protesto etti. ODTÜ'lüler eylemlerinde, "Rant, zulüm, işkence, işte CHP" sloganları attı.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 23:25:00 - 2022-11-08 23:35:38
ODTÜ'lülerle CHP'liler birbirine girdi!

 Yeniakit.com.tr 

CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Bilkent-İncek yol projesini ihaleye açması ODTÜ'lülerin hoşuna gitmedi.

ODTÜ'lü bir grup öğrenci belediye binası önüne gelerek CHP'li Yavaş'ı protesto etti.

ODTÜ'lüler eylemde, "Rant, zulüm, işkence, işte CHP" sloganları attı.

Polisin "dağılın" uyarılarına aldırış etmeyen grup taşkınlık çıkarttı. Kısa süreli arbededen sonra grup kendiliğinden dağıldı.

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