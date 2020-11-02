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Aktüel ODTÜ'den Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesindeki yapılara ilişkin iddialara değerlendirme raporu:
Aktüel

ODTÜ'den Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesindeki yapılara ilişkin iddialara değerlendirme raporu:

"Yapıların yaşı, yıpranması ve yığma yapı güçlendirmesinin zorlukları göz önünde bulundurularak, bu yapıların yıkılıp yeniden yapılması doğru bir yaklaşım olacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-11-02 12:45:43 -
ODTÜ'den Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesindeki yapılara ilişkin iddialara değerlendirme raporu:

MALATYA (AA) - Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan raporda, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesinde gerçekleştireceği yapı yenileme çalışmalarının yerinde bulunduğu bildirildi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden (TİGEM) yapılan açıklamaya göre, ODTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü uzmanları tarafından 23-25 Ekim tarihlerinde, işletmede yapılan incelemeler sonucu oluşturulan raporda, binalara dair değerlendirmeler detaylı bir şekilde yer aldı.

Raporun değerlendirme sonuç bölümünde, işletme arazisinde yer alan 14 yapının deprem değerlendirmesinin incelendiği, bu amaçla binaların hepsinin deprem değerlendirme projelerini hazırlayan firmayla görüşüldüğü aktarıldı.

Raporda, "Yapılan hesaplar ve değerlendirmeler sonucunda bu yapıların olası bir depremde göçerek veya ağır hasar alarak insan hayatını tehdit etmesi beklenmelidir. Yapıların yaşı, yıpranması ve yığma yapı güçlendirmesinin zorlukları göz önünde bulundurularak, bu yapıların yıkılıp yeniden yapılması doğru bir yaklaşım olacaktır." ifadesine yer verildi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Sultansuyu Tarım İşletmesinde tarihi nitelikte binaların yıkılacağı, buranın özelleştirileceğine ilişkin, bazı basın yayın kurumlarında haberler çıkmış, TİGEM'den yapılan açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirilmişti.

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