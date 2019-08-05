Ödemişspor’da iç transferde dört imza

Ödemişspor, İzmir Süper Amatör Lig’de yeni sezonda mücadele edecek kadro için çalışmalarına iç transfer ile başladı. Ödemişli futbolcular; Umur Erdoğan, Yaşar Keleş, Oğuz Yapar ve Serkan Gazel ile yeniden anlaşma sağlandı.

Teknik Direktör Yahya Aydın ile yola devam etme kararı aldıktan sonra transfer için start veren İzmir Süper Amatör Lig ekibi Ödemişspor, iç transferde dört imza birden attırdı. Son iki sezonda kırmızı-lacivertli forma ile Bölgesel Amatör Lig (BAL)’da ter döken 28 yaşındaki stoper Umur Erdoğan, 23 yaşındaki kaleci Yaşar Keleş ve 20 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuz Yapar ve geçen sezon A takım kadrosunda yer alan 17 yaşındaki kaleci Serkan Gazel, Ödemişspor için bir kez daha imza attı.

Belediye ve Kulüp Başkanı Mehmet Eriş de, transferde yeniden anlaşma sağlanan oyunculara başarılar dileyerek, "Sizin başarınız bizim ve tüm Ödemiş’in başarısı olacak. Yönetimimiz çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor" dedi.

İç ve dış transferde çalışmalarına hız veren kırmızı-lacivertli kulüpte görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.