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Ödemeler dengesi kasımda 986 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık ise 33 milyar 932 milyon dolar oldu.

11 Ocak 2019 Cuma 10:02
Ödemeler dengesi kasımda 986 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık ise 33 milyar 932 milyon dolar oldu.

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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 10:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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