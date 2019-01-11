Ödemeler dengesi kasımda 986 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık ise 33 milyar 932 milyon dolar oldu.

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11 Ocak 2019 Cuma 10:02
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 10:02
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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