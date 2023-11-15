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Ekonomi Q"Ödeme yapıp çıkayım" demeyin! Kasada SMS eziyeti bitiyor
Ekonomi

Q"Ödeme yapıp çıkayım" demeyin! Kasada SMS eziyeti bitiyor

Yeniakit Publisher
2023-11-15 15:34:00 - 2023-11-15 15:34:22
Q"Ödeme yapıp çıkayım" demeyin! Kasada SMS eziyeti bitiyor

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, yeni aldığı kararla ticari elektronik ileti iznine yönelik açık rızanın alışverişin gerekli bir unsuru gibi algılanmasının önüne geçilmesini amaçlıyor.

Ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerin işlenmesine yönelik açık rızanın, alışverişin tamamlanmasından sonra talep edilmesi gerekiyor. Kişisel Verileri Korum Kurulu (KVKK), yeni aldığı kararla ticari elektronik ileti iznine yönelik açık rızanın alışverişin gerekli bir unsuru gibi algılanmasının önüne geçilmesini amaçlıyor.

Neden buna gerek var?

Milyonlar ilgilendiren karar Kişisel Verileri Koruma Kurulu  tarafından yayınlandı. Mağazada alışverişi müteakip kasa işlemleri esnasında; kişilerin telefonuna gönderilecek olan SMS’in amacının ne olduğu ve bu SMS ile iletilen kodun verilmesi halinde ne gibi sonuçlar doğuracağı hususunun, mağazalarda yetkili kişiler tarafından ilgili kişilere açık ve anlaşılır bir biçimde aktarılması, ayrıca aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi amacıyla söz konusu SMS içeriklerinde de gerekli bilgilendirme kanallarının sağlanması gerektiği belirtildi.

Ayrı ayrı açık rıza aranacak

Mağazalardaki ödeme işlemleri esnasında; ilgili kişilere SMS ile doğrulama kodu gönderilerek üyelik sözleşmesinin onaylanması, kişisel verileri işleme izni alınması, ticari elektronik ileti onayı alınması vb. birbirinden farklı işleme faaliyetlerinin tek bir eylemle gerçekleştirilmesine yönelik uygulamalara son verilerek, açık rıza ile gerçekleştirilmesi gereken işleme faaliyetlerine yönelik seçenek sunulmak suretiyle ayrı ayrı açık rıza alınması gerektiği belirtilmektedir.

Kasada dikkatli olmak gerek

DPC Kişisel Veri Yönetim Kurulu Başkanı Av. Sefa Karcıoğlu,  “Bu karar milyonları ilgilendiriyor. Kasada “bir an önce ödeme yapıp mağazan çıkayım” derken veri sorumluları sizden GSM numaranızı istiyor ve mobil cihazınıza gelen kodu talep ediyor. Halbuki bu işlem olmadan da satın aldığınız ürünün ücretini ödeyip hızlıca işinizi bitirebilirsiniz." dedi.

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