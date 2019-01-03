'Ödem'den nasıl korunursunuz

Ödem, hemen herkesin az ya da çok tanıştığı bir sorun. Sabah uyanır uyanmaz yüzünüzün şiştiğini, yüzüğünüzün dar geldiğini ya da ayakkabılarınızı zor giydiğinizi fark ettiğinizde aklınıza ilk gelen sebep ödem oluyor... Vücut ağırlığının artması, yüzük ve ayakkabıların sıkması, çorapların iz bırakması, yüzün şişmesi, kollarda ve bacak cildinde gerginlik ve sertlik, ödemin belirtileri olarak sıralanıyor.

Bu belirtiler, vücudunuzda en az 4-5 litre fazla su olduğu anlamına gelebiliyor. Vücudun hücreler arası sıvı hacminin artmasıyla ödem ortaya çıkıyor.

Fazla tuz ödeme sebep olabiliyor. Ayrıca yüksek tansiyona ve dolayısıyla kalp, böbrek ve beyinle ilgili ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Ülkemizde yapılan çalışmalar normal tüketilmesi gerekenden neredeyse 3 kat fazla tuz tükettiğimizi gösteriyor. Ayrıca yüksek tuz içeren hazır gıdalar, soslar, cips ve çerezlerden uzak durmaya çalışın.

Lenf sistemi, vücuttaki fazla sıvıların atılmasında son derece önemli. Uzun süre hareketsiz kalınması lenf dolaşımını azaltarak ödeme yol açıyor. Düzenli spor yapılması ise ödemi azaltıyor.

Bazı romatizma ilaçları ve tansiyon ilaçları ödeme sebep olabiliyor. İlaca bağlı ödem oluştuysa doktorunuza danışmalısınız.

Fazla karbonhidrat yani şekerli gıda aldığınızda, vücudunuz bunu sindirebilmek için fazla su tutuyor. Bu durum da ödeme sebep olabiliyor. Bunu önlemek için şekerli besinler kadar ekmek, makarna, pilav gibi besinlerin tüketimini azaltmalısınız.