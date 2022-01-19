Ödem attıran detoks suyu tarifi

Ödem, dokularda aşırı sıvı birikmesi nedeniyle genellikle bacak, ayak, kollar ve ellerde şişlik ortaya çıkması ile karakterize bir sağlık sorunudur. Küçük bir alanı veya tüm vücudu etkileyebilir. İlaçlar, hamilelik, enfeksiyonlar ve diğer birçok tıbbi problem ödeme neden olabilir.

Ödem söktürücü detoks suyu tarifi

Malzemeler

1 adet limon (kabuğu ile dilimlenmiş)

Yarım yeşil elma (kabuğu ile dilimlenmiş )

10 dal maydanoz

1 adet zencefil (ceviz büyüklüğünde)

1 adet salatalık (kabuğu ile dilimlenmiş )

1 litre su

Ödem Söktürücü Detoks Suyu Tarifi Nasıl Yapılır?

Bir litre suyun içine bütün malzemeler dilimlenerek koyulur. Geceden bunlar yapılarak bir gece dolapta dinlendirilir. Sabah kalktığınız da suyu tüketmeye başlayınız. Tabi buna ek olarak 1. 5 litre su daha tüketiniz günlük 2. 5 litre suya tamamlayınız. Tabi bunu her gün yapınız ödem atarak şişliğinizi giderdiğinizi göreceksiniz.

Vücuttaki ödem nasıl atılır bitkisel?

Düzenli yapılan yürüyüş ve egzersiz.

Limon, sirke, sumak tüketmek.

Tuz kullanımı önemli derece de azaltmak.

Beyaz pirinç, makarna ve ekmek tüketimi azaltmak.

Ödemin atılmasında uyku çok önemli bir etkendir.

Stres, sinir azaltılmalıdır.

Bol bol su tüketimi gerekir.

Maydanoz, rezene, ısırgan otu tüketin.

Ödem söktürücü ilaç

İlaçların yaptığı ödem nasıl atılır?