Ödem atmada üzerine yok! Bu çay akşam içildiğinde tüm günün ödeminin atılmasını sağlıyor
Gün boyu oturmak, tuzlu veya şekerli beslenmek vücutta ödem birikmesine neden oluyor. Bol su içmek ise ödem atılmasını sağlıyor. Aynı zamanda doğal çaylarla ödem atılabilir. İşte detaylar...
Ödemden en fazla rahatsızlık duyanlar kadınlar. Çünkü şişlik daha kilolu ve yaşlı gösteriyor. Peki gün boyu biriken ödem nasıl atılır? İşte yanıtı...
ÖDEM ATMADA BİR NUMARA
KİRAZ SAPI ÇAYI TARİFİ
2 su bardağı su
2 tutam kurutulmuş kiraz sapı çayı
Öncelikle bir cezve içerisine 2 bardak suyu ekleyin.
Üzerine kurutulmuş kiraz saplarını ilave edin ve yaklaşık 8-10 dakika kaynatın.
Kaynayan çayı süzdükten sonra ılıması için bir kenarda bekletin. Afiyet olsun.
Kiraz sapı nasıl kurutulur?
İlk olarak kirazları saplarından ayırın.
Kiraz saplarını tepsiye veya temiz bir örtü üzerine serip yayın.
Güneş gören bir alanda kiraz saplarını iki gün boyunca bekletin.
Kiraz sapları kuruduktan sonra hava almayan temiz cam kavanozlara koyarak kapağını kapatın. Dilediğiniz zaman tüketebilirsiniz.
Püf noktaları
Kiraz saplarını mevsiminde tükettikten sonra kendiniz kurutup saklayabilirsiniz. Dilerseniz de aktardan temin edebilirsiniz.
Çayınızın içerisine tarçın ve karanfil gibi baharatlar ekleyerek tüketebilirsiniz.
İçerisine kurutulmuş kiraz ya da taze kiraz atarak hem daha faydalı hale getirebilir, hem de saha lezzetlendirebilirsiniz.