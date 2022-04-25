Ödem atıcı su: Çok etkili ödem atıcı su diyetisyen tarifi nasıl yapılır?
Diyet zamanlarına özel düzenli sporla desteklediğiniz zayıflama sürecinde detoks tarifler listesi çok işinize yarayabilir. Çok etkili ödem atıcı su diyetisyen tarifi nasıl yapılır?
Çok etkili ödem atıcı su (diyetisyen tarifi) için malzemeler
- 1 litre içme suyu
- 1 su bardağı kaynamış su
- 7-8 dal maydanoz
- Yarım limon veya yarım elma dilimleri
- 1 adet çubuk tarçın
- 2-3 ince dilim kök zencefil
- 1 adet sallama yeşil çay
- 3-4 dal nane yaprağı
Çok etkili ödem atıcı su (diyetisyen tarifi) nasıl yapılır?
1 su bardağı kaynamış suyun içerisine 1 adet sallama yeşil çay koyulur ve 5 dakika dinlendirilir. Bu arada diğer malzemeler hazırlanır. 1 litre içme suyunun içerisine; maydanoz, zencefil, nane, çubuk tarçın ve elma veya limon dilimleri eklenir karıştırılır. 5 dakika dinlendirilen yeşil çay karışıma eklenerek bir kez daha kaşıkla karıştırılır. 30-45 dakika dinlendirilir.
Gün boyunca bu karışımı içerek bitirebilirsiniz. Her gün yenisini yapmanız gerekecektir.