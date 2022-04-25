Ödem atıcı su: Çok etkili ödem atıcı su diyetisyen tarifi nasıl yapılır?

Çok etkili ödem atıcı su (diyetisyen tarifi) için malzemeler

1 litre içme suyu

1 su bardağı kaynamış su

7-8 dal maydanoz

Yarım limon veya yarım elma dilimleri

1 adet çubuk tarçın

2-3 ince dilim kök zencefil

1 adet sallama yeşil çay

3-4 dal nane yaprağı

Çok etkili ödem atıcı su (diyetisyen tarifi) nasıl yapılır?

1 su bardağı kaynamış suyun içerisine 1 adet sallama yeşil çay koyulur ve 5 dakika dinlendirilir. Bu arada diğer malzemeler hazırlanır. 1 litre içme suyunun içerisine; maydanoz, zencefil, nane, çubuk tarçın ve elma veya limon dilimleri eklenir karıştırılır. 5 dakika dinlendirilen yeşil çay karışıma eklenerek bir kez daha kaşıkla karıştırılır. 30-45 dakika dinlendirilir.

Gün boyunca bu karışımı içerek bitirebilirsiniz. Her gün yenisini yapmanız gerekecektir.