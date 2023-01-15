Oda TV ve Soner Yalçın neler yapmış neler! İBB kaynaklarıyla gazeteci satın alma operasyonu

Skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından fonlanan sözde basın kuruluşlarının gazetecileri yüksek maaş ve mevki teklif ederek satın almaya çalıştığı ortaya çıktı.

Ulusal Kanal Muhabiri Ülkühan Doğanbey, geçtiğimiz günlerde yönelttiği sorularla son günlerde pohpohlanıp parlatılarak cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmeye çalışılan Ekrem İmamoğlu'nu çaresiz bıraktı.

Bunun üzerine devreye İBB tarafından fonlanan Oda TV girdi. İmamoğlu'nu sorduğu sorularla terleten Ülkühan Doğanbey'e yüksek maaş ve mevki teklifi yapıldı.

Soner Yalçın'ın Doğanbey'e "Biz de o yollardan geçtik, oradan çık" dediği ancak Doğanbey'in bu teklifi reddettiği öğrenildi.

"Tüm şartlarını kabul ederiz"

Ülkühan Doğanbey kendisine yapılan teklifi şöyle anlattı:

"Türk milleti adına, Türk milletinden gizlenenleri düzenlediği basın toplantılarında İmamoğlu’na sorduk… Oda TV Yazı İşleri Müdürü Can Özçelik, bu sürecin ardından beni aradı. Takip ettiklerini söyledi ve tebrik etti. Görüşmek istediklerini söyledi. Özçelik, birlikte çalışmak istediklerini, bu teklifin Soner Yalçın’dan geldiğini söyledi. Özçelik ‘Tüm şartlarını söyle, hepsini kabul ederiz, hemen başlarsın. Orada kazandığının çok çok üstünde kazanırsın, en düşük 20 bin ile başlarsın yol ve yemek de veriyoruz’ dedi. Maaşla ikna edemeyeceklerini anlayınca kariyer teklifi yaptı ‘Kalıbına sığmayan bir gazetecisin, televizyonda sosyal medyada seni görüyoruz, orada olduğun yerde sayma, buralardan yükselirsin. Burada daha özgür bir gazetecilik var. Biz ilk teklif vereniz ama başka teklifler de olur sen bir düşün.’ dedi. Özçelik’e ‘Ben Aydınlıkçıyım, para veya kariyer için mücadele etmiyorum, inandığım şey için ve Türkiye için bu mesleği yapıyorum.’ dedim kısaca ve teklifi tereddütsüz reddettim. Can Özçelik’e ‘neden bu ısrarınız’ diye sordum ‘Soner Yalçın çok iyi bir patrondur, seni de çok takdir etmiş, soru sorma tarzını çok beğenmiş’ dedi."

"İkna olmayınca Soner Yalçın bizzat aradı"

Gelen teklifi reddettikten 2 gün sonra Soner Yalçın'ın kendisini bizzat aradığını söyleyen Doğanbey, şu ifadeleri kullandı:

"Yalçın ‘Biz de geçtik o yollardan ama senin kadar gözü kara değildik, neden reddettin’ dedi. Ona da aynı cevabı verdim. 'Burada çalışırsan oraya da fayda sağlarsın, sadece Oda TV olmak zorunda değil başka kurumlarda da çalışmak isteyebilirsin. Nerede çalışmak istersen orayı söyle, orada da çalışabilirsin, çık başka yerde çalış, dışarıyı gör. Aydınlıkçı olmak burada çalışmaya engel değil ama sen oradan çık ufkun genişler’ şeklinde ısrarına devam etti."

"Köşeye sıkıştıkça onursuz yollara başvuruyorlar"

Ret yanıtlarına rağmen ısrarın devam ettiğini aktaran Doğanbey, İmamoğlu'nun ABD'nin tayin ettiği "siyasi bir proje" olduğunu ve giderek köşeye sıkıştığını söyledi.

İmamoğlu'nun köşeye sıkıştıkça onursuz yollara başvurduğunu dile getiren Doğanbey, "Gazetecinin kalemi namusudur. Has gazetecinin ekranında vatansızlığa, yalana, hileye, yobazlığa yer yoktur" dedi.

Soylu'dan ahlaksız teklife sert tepki

Kamuoyunun gözü önünde İmamoğlu'nun ipliğini pazara çıkaran Ülkühan Doğanbey'in fondaş medya tarafından satın alınmak istenmesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok sert tepki geldi.

Sosyal medya hesabından ahlaksız teklife tepki gösteren Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ahlaksız teklif doğru mu? İBB kaynaklarıyla televizyon/gazeteler, int. siteleri, gazeteciler, köşe yazıları/manşetleri satın alanlar herkesi satın alabileceklerini düşünüyorlar Bedeli ne olursa olsun sizinle sonuna kadar mücadele edecek, bu millete gerçek yüzünüzü göstereceğiz."