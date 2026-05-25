Tezgahlarda yoğunluk başladı! Bayram adetini yerine getiriyorlar!

VATANDAŞLAR BAYRAM TATİLİNİ DEĞERLENDİRİYOR Kemeraltı'nın çok yoğun olduğunu ve alışveriş yapan turistlerin de bulunduğunu ifade eden Yakup Ağustos, "Gerçekten çok farklı bir bayram geçiriyoruz. Tatilin bir hafta olması büyük bir avantaj oldu. Çocuğumuzla okul tatilini değerlendirmek istedik. Kitap aldık, ardından Kızlarağası Hanı'nı ve Kadifekale'yi gezmeye geldik. Ortam çok güzel, herkesi Kemeraltı'na davet ediyoruz. Buradan Kuşadası'na gideceğiz. Sahilde oğlumla futbol oynamayı ve denize girmeyi düşünüyoruz. Ailecek bizi güzel bir bayram bekliyor" diye konuştu. Kızı Ece'nin istediklerine bakmak üzere çarşıya gelen Fethiye Akarsan Ergün ise bölgede aşırı bir yoğunluk yaşandığını belirterek, uygun ürünler bulmaları halinde alışveriş yapacaklarını söyledi. Annesiyle birlikte çarşıyı gezen Ece Ergün de alanın büyüklüğünden dolayı gezecek çok yerleri olduğunu ve bayramı kutladığını dile getirdi.