  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Solcular ve sağcılar birleşti... Siyonistler bunu tartışıyor! İsrail’i bekleyen tehlike

Mısır, Türkiye'nin o ülkeye TB2 SİHA satmasından rahatsız oldu! 'Endişeliyiz' diye bildirdiler

Erdoğan açıkladı! KYB'ye uyarı, Putin'e destek

Erdoğan'dan Danıştay ve AYM'nin kararına sert tepki: Hazmedemiyorum!

AYM ve Yargıtay tartışmasına girdi! Bülent Arınç yine kafayı çıkardı yine şaşırtmadı

14 Şubat 2024 büyük bir milat oldu! Arap ülkesi ne yapıp edip Türkiye ile ortaklık yapmak istiyor

HDP'nin ısırgan vekili yine sahnede! Parmak sallayıp polisi tehdit etti

Savulun tüm dengeleri değiştirmeye geliyor! Sıfırlık Gültekin’den Ekrem ve Mansur kararı

Türk mobilya devinden kötü haber! Konkordato ilan ettiler, mahkeme 2 ay süre verdi

MSB'den flaş F-16 ve F-35 açıklaması! Tarih duyuruldu
Aktüel Ocak ayında rahmet yağışı: Kimse tahmin bile edemedi! Yağmur sonrası arttı! Resmen duyruldu
Aktüel

Ocak ayında rahmet yağışı: Kimse tahmin bile edemedi! Yağmur sonrası arttı! Resmen duyruldu

Yeniakit Publisher
2024-02-15 18:17:00 - 2024-02-15 18:20:59
Ocak ayında rahmet yağışı: Kimse tahmin bile edemedi! Yağmur sonrası arttı! Resmen duyruldu

Günlük yaşantımızın vazgeçilmez olaylarından biri de doğa olayıdır. Türkiye genelindeki ocak ayı yağışları, yüz güldürdü! Rahmet yağdı!

Türkiye genelindeki ocak ayı yağışları, uzun yıllar normaline göre yüzde 25, geçen yılın ocak ayı yağışlarına kıyasla ise yüzde 100'den fazla arttı!

1991-2020 döneminde ocak ayında 69,8 kilogram olan yağış normali, bu yılın ocak ayında 87,5 kilogram ölçüldü. Böylece, Türkiye geneli ocak ayı yağışları normaline (1991-2020) göre yüzde 25, 2023'ün ocak ayı yağışlarına kıyasla da yüzde 100'den fazla artış gösterdi.

HAKKARİ, SİİRT VE ŞIRNAK'TA REKOR YAĞIŞ

Geçen ay, Ege ve Akdeniz bölgeleri hariç tüm bölgelerde yağışlar artarken, en fazla artış yüzde 68 ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde görüldü. Yağışlar özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nin güney kesimlerinde yüksek oranda artarken, Giresun, Ağrı, Van, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Diyarbakır çevrelerinde yüzde 100'ün üzerinde artışlar kaydedildi. Hakkari, Siirt ve Şırnak son 64 yılın en yüksek, Van ve Bitlis ise en yüksek ikinci ocak ayı yağışını aldı. Normallerine göre Antalya'nın batısı, Aydın, Denizli, Burdur ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağışlar yüzde 40'ın üzerinde azaldı.

EN FAZLA YAĞIŞI RİZE ALDI

En fazla yağış 226,4 kilogram ile Rize, en az yağış 33,9 kilogram ile Kars'ta ölçülürken, normaline göre en fazla azalma yüzde 30 ile Denizli'de kaydedildi .Türkiye genelinde uzun yıllar ocak ayısı ortalaması 15,4 yağışlı günken, yağışlı gün sayısı İstanbul çevresi, Kocaeli, Sakarya, Kastamonu, Giresun, Rize, Artvin sahil şeridi ile Bitlis ve Siirt çevrelerinde 20-25 gün aralığında, Denizli ve Uşak çevrelerinde ise yer yer 10 günün altında ölçüldü. 

AB'ye aday ülkeler tarafından kabul edildi: Türkiye'den 15 kişi seçildi! Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor
AB'ye aday ülkeler tarafından kabul edildi: Türkiye'den 15 kişi seçildi! Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AB'ye aday ülkeler tarafından kabul edildi: Türkiye'den 15 kişi seçildi! Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor

Airbus sipariş aldı: 735 uçak teslim ettiğini dünyaya ilan etti! Dev satış piyasayı altüst edecek
Airbus sipariş aldı: 735 uçak teslim ettiğini dünyaya ilan etti! Dev satış piyasayı altüst edecek

Dünya

Airbus sipariş aldı: 735 uçak teslim ettiğini dünyaya ilan etti! Dev satış piyasayı altüst edecek

Bu kadar kolaymış deyip göze alıp yapanlar! Estetik uyarısı: Bakın vücudunuzda neler oluyor?
Bu kadar kolaymış deyip göze alıp yapanlar! Estetik uyarısı: Bakın vücudunuzda neler oluyor?

Kadın - Aile

Bu kadar kolaymış deyip göze alıp yapanlar! Estetik uyarısı: Bakın vücudunuzda neler oluyor?

Bu kez ne Afrika ne de Libya ülkesinden: Türkiye'ye O tarihte geliyor; Hazır olun! 8 ile 'sarı kodu' ile uyarı
Bu kez ne Afrika ne de Libya ülkesinden: Türkiye'ye O tarihte geliyor; Hazır olun! 8 ile 'sarı kodu' ile uyarı

Aktüel

Bu kez ne Afrika ne de Libya ülkesinden: Türkiye'ye O tarihte geliyor; Hazır olun! 8 ile 'sarı kodu' ile uyarı

ABD'den yola çıkan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi: Böylesi ilk defa görüldü! Aliağa Terminali'ne yanaşacak
ABD'den yola çıkan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi: Böylesi ilk defa görüldü! Aliağa Terminali'ne yanaşacak

Aktüel

ABD'den yola çıkan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi: Böylesi ilk defa görüldü! Aliağa Terminali'ne yanaşacak

Altın, dolar alacaklara altın fiyatları: 1 dolar kaç TL? Euro, dolar, Gram altın ne kadar oldu, kaç para? Çeyrek altın kaç lira? 15 Şubat 2024
Altın, dolar alacaklara altın fiyatları: 1 dolar kaç TL? Euro, dolar, Gram altın ne kadar oldu, kaç para? Çeyrek altın kaç lira? 15 Şubat 2024

Ekonomi

Altın, dolar alacaklara altın fiyatları: 1 dolar kaç TL? Euro, dolar, Gram altın ne kadar oldu, kaç para? Çeyrek altın kaç lira? 15 Şubat 2024

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23