Obi Mikel, Trabzon’a geldi Trabzonspor’un kadrosuna kattığı Obi Mikel, Trabzon’a geldi.

Trabzonspor’un kadrosuna kattığı Obi Mikel, Trabzon’a geldi.

Trabzonspor’un yeni transferi 32 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Obi Mikel, akşam saatlerinde Trabzon’a geldi. Afrika Kupası sonrası izinli olarak bordo-mavili kulübün Avusturya kampına katılmayan Obi Mikel, sağlık kontrolünün ardından bordo-mavili takımın çalışmalarına katılacak. Bir grup bordo-mavili taraftar tarafından Trabzon Havalimanı’nda karşılanan Obi Mikel, daha sonra konaklayacağı otele gitti.

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