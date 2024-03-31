O zincir markette büyük skandal! ‘Allah’ yazılı çorap satmaya başladılar

Malezya'da üzerinde 'Allah' yazılı çorap sattığı gerekçesiyle hakkında yasal işlem başlatılan KK Supermart marketlerine son bir hafta içinde iki saldırı düzenlendi. Söz konusu 'çorap' tartışması iki hafta önce başladı.

'Allah' yazılı çoraplar satıldığı için sahipleri hakkında yasal işlem başlatılan 'KK Supermart' isimli zincirin marketlerinden birine molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Market zincirinin sahiplerinin 'dini duyguları incittiği' iddia ediliyor.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, ülkenin doğusundaki Pahang eyaletinin Kuantan ilçesindeki KK Supermart şubesine bugün sabaha karşı molotof kokteyli atıldı. Ajansla telefon yoluyla bilgi paylaşan Kuantan Polis Şefi Wan Mohamad Zahari Wan Busu, saldırıyı düzenleyen kişinin kimliğinin henüz belirlenemediğini söyledi. Wan Busu, şüpheliyi tespit etme ve yakalama çalışmaları kapsamında bölgede inceleme yapıldığını ve güvenlik kamera kayıtlarının da bu kapsamda incelendiğini bildirdi. Polis, saldırının çoraplarla ilgili olabileceğini ancak 'soruşturmanın devam ettiğini' kaydetti.

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