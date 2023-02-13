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Medya O yalanlar "yuh" dedirtti! Yazıklar olsun size
Medya

O yalanlar "yuh" dedirtti! Yazıklar olsun size

Fatih Selek, Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından dolaşıma sokulan ve tamamı yalanlanan iftiraları tek tek sıraladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 11:15:00 -
O yalanlar "yuh" dedirtti! Yazıklar olsun size

Fatih Selek, Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından dolaşıma sokulan ve tamamı yalanlanan iftiraları tek tek sıraladı. Selek, Türkiye gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

 

"Üzgünüm... Kızgınım... Kırgınım...  Çok öfkeliyim...

Bugün yazmak gelmiyor içimden…

"İtalyanlara yardım için AFAD değil, Diyanet Vakfı hesapları gönderiliyor" diye yazdılar, yalan çıktı.

"Deprem bölgesinde plakasız sinyal kesici araçları dolaşıyor" dediler, yalan çıktı.

"Erdoğan, CHP'li belediyeleri aramadı" dediler, yalan çıktı.

"Sadece AKP'liler kurtarılıyor" dediler, yalan çıktı.

"Barajlar patladı" dediler, kurtarma çalışmasının durmasına yol açtılar, yalan çıktı.

"Savcılar mesai bitti diye çalışmıyor" dediler, yalan çıktı.

"Nükleer santral patladı" dediler, yalan çıktı.

"Suriyeliler kız yurdunu bastı" dediler, yalan çıktı.

"Kız yurdu göçtü" dediler, yalan çıktı.

"Beş yaşındaki bebeğe tecavüz ettiler" dediler, yalan çıktı.

"32 çocuk donarak öldü" dediler, yalan çıktı.

"Tsunami olacak" dediler, yalan çıktı. (...)"

 

 

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