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Ekonomi O ürünün üretimini yapıyorlar: 2. hasadı gerçekleştirildi! Tarım şehri Sakarya'da
Ekonomi

O ürünün üretimini yapıyorlar: 2. hasadı gerçekleştirildi! Tarım şehri Sakarya'da

Yeniakit Publisher
2023-11-05 19:39:00 - 2023-11-05 19:59:39
O ürünün üretimini yapıyorlar: 2. hasadı gerçekleştirildi! Tarım şehri Sakarya'da

20 çeşit tıbbı, aromatik bitki ve ürünün üretilip dünyaya ihraç edildiği Sakarya Botanik Vadisi’nde yılın ikinci adaçayı hasadı yapıldı.

Tarımda üretim ve istihdam konusunda Sakarya’nın ismini marka şehirlerin arasına yerleştiren Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 60 kilometre uzunluğundaki Sakarya Botanik Vadisi projesiyle yüzlerce çeşit bitkiyi ekiyor, üretiyor ve satışını gerçekleştiriyor.

Kuşburnu, lavanta, biberiye, adaçayı, böğürtlen, kedi otu ve defne gibi birçok tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirildiği Botanik Vadide hasat dönemi devam ediyor. Bu yıl ikinci kez başlanan adaçayı hasadına Ekrem Yüce’de katıldı. Yaklaşık 6 ton adaçayı üretimi yapılan Botanik Vadi’de tüm hasadın yüzde 90’ı sözleşmeli üretim modeliyle yurtdışına ihraç ediliyor.

Sakarya için çalışmaya devam ettiklerini açıklayan Yüce, “Tarım şehri Sakarya olarak kuşburnu, lavanta, biberiye, adaçayı, böğürtlen, kedi otu, ıhlamur gibi aromatik bitkileri yetiştirdiğimiz Melen Botanik Vadisi’nde çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Adaçayı hasadımızın ikincisini de verimli bir şekilde gerçekleştirdik. 165 dönüm arazi üzerinde ekimini yaptığımız ve hasadını gerçekleştirdiğimiz tamamen organik adaçayını büyük oranda ihraç ediyor şehrimize ve ülkemize katma değer sağlıyoruz. Hasadımız hayırlı ve bereketli olsun” dedi.

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