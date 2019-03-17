O ülkede şoke eden olay! PUBG Mobile oynayan 16 öğrenci tutuklandı

Mobil platformda yüksek oyuncu sayılarına ulaşan PUBG Mobile, geniş bir yaş kitlesi tarafından da sevilerek oynanıyor. Biraz ilginç bir gelişme olsa da, Hindistan’ın Gujarat eyaletinde PUBG geçtiğimiz günlerde yasaklandı. Yetkililer bu yasağın sebebini oynayanların davranışları ve dilleri üzerindeki etkisi olarak belirtmişti. Bu yasağı önemsemeyip oyuna devam eden 16 öğrenci ise tutuklandı.

PUBG Mobile oyuncuları arasında küçük yaşta kişiler de bulunuyor. Oyunun özellikle küçük yaşta kişiler üzerinde yarattığı davranışsal bozukluklar, sık sık uzmanlar tarafından da dile getiriliyordu.

Oynamaya devam ettiler

Öğrenciler bu yasağın işleme koyulmasından bir hafta sonrasında, oyunu oynamaya devam etti. Indian Express‘e göre öğrencilerin tutuklanmasında başka hiçbir etken bulunmuyor. Haberin devamına göre kefaletleri ödenen öğrenciler, bazı işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Polis memuru yaptığı açıklamada oyunun yaptığı bağımlılıktan ve zararlarından bahsetti. Hindistan’ın yaptığı uygulama, sosyal medya üzerinden de yoğun tepki topladı.

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