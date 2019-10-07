0553 313 94 23

O ülkede seçim sonuçları açıklandı! Türk vekiller meclise girdi

Kosova'da dün yapılan erken genel seçim sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre, 120 sandalyeli Kosova Meclisi'nde 2 Türk vekilin yer alması bekleniyor.

07 Ekim 2019 Pazartesi 14:24
O ülkede seçim sonuçları açıklandı! Türk vekiller meclise girdi

Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) tarafından yapılan açıklamada, oyların yüzde 93'ünün sayıldığı ve bu çerçevede VV Partisi'nin yüzde 25.82, Kosova Demokratik Birliği’nin (LDK) yüzde 24.93 ve Kosova Demokratik Partisi'nin ise yüzde 11.57 oy aldığı belirtildi.

İki Türk vekil meclise girdi

Kosovalı Türklerin tek Türk partisi olan Kosova Demokratik Türk Partisi'nin (KDTP) yüzde 0.80 oy aldığı ifade edildi. Avrupa'nın en genç ülkesi olan Kosova, 20 yıldan bu yana 7'nci kez genel seçimler için sandık başına gitti. 120 sandalyeli Kosova Meclisi'nde, 2 Türk vekilin yer alması bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 14:24
  1. Kosova Merkez Seçim Komisyonu
  2. kosova meclisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'tan Suriye açıklaması
    1. Trump'tan Suriye açıklaması
    2. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan..
    3. 3 terörist daha öldürüldü
    4. Barbie'nin üreticisi Mattel'den sapkın..
    5. Dehşete düşüren görüntü! Öldürüp..
    6. B12 vitamini nerelerde var? B12 içeren..
    7. Ak Parti’li Yavuz arıcıların..
    8. Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir TOKİ..
    9. O ülkede seçim sonuçları açıklandı!..
    10. Tayland dikkat çeken şartını sundu!..
    11. Operasyon için tarih belli oldu! ABD..
    12. EYT hangi tarihte çıkacak? | EYT son..
    13. Türkiye'nin askeri operasyonuna..
    14. Hollanda polisinden büyük alçaklık!..
    15. Lutenitsa nasıl yapılır? İşte, göçmen..
    16. Yunan'a büyük şok! Rusya Türkiye'nin..
    17. İsrail'den yeni Kudüs planı!..
    18. Yüksek tansiyon bitkisel nasıl..
    19. Mustafa Destici’den Fırat'ın doğusuna..
    20. Şenol Güneş'ten otobüs esprisi
    21. Rusya'dan Barış Pınarı Harekatına..
    22. O illerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli..
    23. TFF 1. Lig 8. hafta fikstürü! TFF 1...
    24. Evimin altından fay hattı geçiyor mu?..
    25. Tansiyon için hangi bölümden randevu..
    26. 2019 Nobel Tıp Ödülü'nü kazananlar..
    27. Türkiye’ye karşı hazırlık! YPG yine..
    28. Sınıra iş makinesi sevkiyatı
    29. Adalet ve güven
    30. ABD askerleri çekiliyor! İşte ilk..
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a çağrı
    Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a çağrı
    2.5 aylık kardeşini pencereden atan çocuktan annesine kan donduran sözler
    2.5 aylık kardeşini pencereden atan çocuktan annesine kan donduran sözler
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    "Gidin ve küffara söyleyin, Muhammed'in ordusu geri döndü!"
    "Gidin ve küffara söyleyin, Muhammed'in ordusu geri döndü!"