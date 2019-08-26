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O ülkede resmen karar verildi! Başkent taşınıyor

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, başkent Cakarta'nın, Borneo Adası’nda Doğu Kalimantan eyaletine taşınacağını duyurdu.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 20:59
O ülkede resmen karar verildi! Başkent taşınıyor

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Cava Adası'ndaki başkent Cakarta'nın, Borneo Adası’nda Doğu Kalimantan eyaletine taşınacağını açıkladı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, başkentin taşınacağı yeni yere ilişkin Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla, İçişleri Bakanı Tjahjo Kumolo, Kalkınma Bakanı Bambang Brodjonegoro, Çevre ve Orman Bakanı Siti Nurbaya Bakar, Cakarta Valisi Anies Baswedan ve diğer yetkililer ile Başkanlık Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi.

Widodo, hükümet yetkilileri ve meclisin ortak kararıyla başkent Cakarta'nın Doğu Kalimantan eyaletindeki Kuzey Penajam Paser ve kısmen Kutai Kertangera bölgesindeki alana taşıma kararı aldıklarını duyurdu.

Başkentin taşınacağı bölgenin deprem ve heyelan gibi doğal afetler konusunda daha az risk taşıdığını belirten Widodo, taşınmayla yeni başkentin Kalimantan’ın kalkınmasına katkı sağlayacağını ve bunun eşit ekonomik gelişim konusunda da önemli olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 20:59
  1. Endonezya
  2. Cakarta

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