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Dünya O ülkede katliam gibi kaza! Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi
Dünya

O ülkede katliam gibi kaza! Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi

Nijerya'nın Osun eyaletinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 11 kişi yaşamını yitirirken, 22 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 01:26:00 -
O ülkede katliam gibi kaza! Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Osun Eyalet Koordinatörü Agnes Ogungbemi, basına yaptığı açıklamada, eyaletteki Gbangan-Ibadan kara yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığını belirtti.

Ogungbemi, kazada 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 22 kişinin de yaralandığını kaydetti. Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Ogungbemi, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi. Ogungbemi, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğine işaret ederek, sürücülere daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

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