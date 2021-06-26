O ülkede çağrı: Tüm milli güçler dahil olsun

Tunus'taki Nahda Hareketi lideri ve aynı zamanda Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, ülkedeki siyasi krizin kapsamlı bir şekilde çözümü için tüm milli güçlerin sükunet atmosferine dahil edilmesi çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in "yönetimsel hatalarına" dair yapacağı röportaja ilişkin medyada yer alan iddiaların ardından Gannuşi'nin ofisinden yazılı açıklama geldi.

Açıklamada, Gannuşi'nin ülkenin siyaset sahnesinde oluşmaya başlayan sükunet havasından memnuniyet duyduğu belirtildi.

"Ülkedeki siyasi krizin, Cumhurbaşkanı Kays Said ve tüm ulusal güçlerle yapıcı diyalog çerçevesinde kapsamlı bir çözüme kavuşturulması için herkesin bu olumlu atmosfere dahil edilmesi gerektiğini" ifade eden Gannuşi, sözlerinin çarpıtılmasına yönelik tüm girişimlerin, ülkedeki diyaloğa zarar vererek siyasi krizi tırmandırdığını kaydetti.

Tunus medyasında, dün, Gannuşi'nin 23 Haziran Çarşamba günü bir televizyon kanalına "Cumhurbaşkanı Kays Said'in özellikle hükümetin kurulmasını geciktirmesi başta olmak üzere hatalarına" ilişkin röportaj vereceği yönünde haberler geçmiş, daha sonra ise röportajın iptal edildiğine yer verilmişti.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in 24 Haziran'da, Meclis Başkanı Gannuşi ile "olumlu bir havada" görüşme yaptığı duyurulmuştu.

Tunus'ta siyasi istikrarsızlık

Tunus'ta 6 Ekim 2019'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin ardından siyasette uzun süredir istikrar sağlanamadı.

Son seçimlerden bu yana kurulan üçüncü hükümetin Başbakanı Hişam el-Meşişi ile Cumhurbaşkanı Kays Said arasında devam eden siyasi kriz ülke gündemini meşgul ediyor.

Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Meşişi'nin Meclisten güvenoyu alan kabine revizyonunun anayasal olmadığını savunuyor ve yeni bakanlara Anayasa yemini etmeleri için davette bulunmayı reddediyor.

Tunus yasalarına göre, bir sonraki genel ve cumhurbaşkanlığı seçimleri Ekim 2024'te yapılacak.