  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya O ülkede 6.6 büyüklüğünde deprem
Dünya

O ülkede 6.6 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
2023-09-08 18:18:00 -
O ülkede 6.6 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda’ya bağlı Kermadec Adaları’nda 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeni Zelanda’ya bağlı Kermadec Adaları’nda yerel saatle 21.00’da 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydanda geldi. Ulusal Acil Yönetimi Servisi (NEMA) tarafından yapılan açıklamada, “Kermadec Adaları’nda depreminin Yeni Zelanda’yı etkileyebilecek bir tsunami oluşturup oluşturmayacağını değerlendiriyoruz. Kıyıya yakın yerlerde uzun veya şiddetli bir deprem hisseden herkes en yakın yüksek yere veya mümkün olduğu kadar iç kısımlara doğru hareket etmelidir” denildi.

Depremin yerin 69 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve herhangi bir tsunami tehlikesinin olmadığı kaydedildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23