O ülke duyurdu! Bağdadi'ye büyük darbe Irak Savunma Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir Bağdadi'ye yakın bir ismin yakalandığını açıkladı.

Irak'ta DAEŞ'in sözde liderine yakınlığıyla bilinen örgütün yöneticilerinden bir ismin yakalandığı öne sürüldü. Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamayada, ülkenin batısındaki Enbar vilayetine bağlı Hit düzenlenen operasyonda DAEŞ'in üst düzey kadrosundan olduğu iddia edilen bir kişinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada yakalanan kişinin kimliğiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmezken, bu ismin örgüt lideri Ebu Bekir el Bağdadi'ye yakın bir kişi olduğu öne sürüldü.

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