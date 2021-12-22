O ülke durmadan Bitcoin alıyor! Ama neden?
Bazı kesimlerce güvensiz olarak nitelendirilen Bitcoin tekrar yükselişe geçme niyetinde. Bu sebeple Bitcoin'e karşı yeniden talep oluşmaya başladı. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 1 milyon dolar değerinde 21 adet Bitcoin satın alındığını duyurdu. Gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkeler Bitcoin alıp dolara karşı paralarını koruyorlar. Venezuela, İran gibi ABD ambargosu yiyen ya da ekonomik krizde olan ülkelerin son zamanlarda daha rahat nefes alıyor olması ellerinde tuttukları Bitcoin sayesinde olduğu düşünülüyor.
7 Eylül'de Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden Orta Amerika ülkesi El Salvador, bu tarihten itibaren Bitcoin'e yatırım yapmaya devam ediyor.
Vatandaşların ülke genelinde ellerinde tuttukları doları Bitcoin'e çevirebilmeleri amacıyla Bitcoin ATM'leri kurulurken yapılan Bitcoin alımları ise dikkat çekiyor.
1 Milyon dolar değerinde Bitcoin aldılar
El Salvador Başkanı Bukele, Twitter üzerinden bugün 1 milyon dolar değerinde 21 adet Bitcoin satın alındığını duyurdu.
El Salvador'un bundan önce de defalarca Bitcoin alımı yaptığı biliniyor. 4 Aralık'ta gerçekleşen büyük çöküşle birlikte El Salvador, 47 bin dolar seviyesinden 150 adet Bitcoin satın aldığını duyurmuştu.
Öte yandan El Salvador 2022 yılında Blockstream ile ortaklaşa Bitcoin destekli 1 milyar dolarlık tahvil ihraç edecek. Tahvil, El Salvador'un Bitcoin şehri inşasında kullanılacak.