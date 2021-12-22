O ülke durmadan Bitcoin alıyor! Ama neden?

Bazı kesimlerce güvensiz olarak nitelendirilen Bitcoin tekrar yükselişe geçme niyetinde. Bu sebeple Bitcoin'e karşı yeniden talep oluşmaya başladı. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 1 milyon dolar değerinde 21 adet Bitcoin satın alındığını duyurdu. Gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkeler Bitcoin alıp dolara karşı paralarını koruyorlar. Venezuela, İran gibi ABD ambargosu yiyen ya da ekonomik krizde olan ülkelerin son zamanlarda daha rahat nefes alıyor olması ellerinde tuttukları Bitcoin sayesinde olduğu düşünülüyor.