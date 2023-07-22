O skandala CHP’li Deniz Zeyrek de sessiz kalmadı! Ortalık fena karışacak

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile gizli seçim protokolü yaptıkları yönündeki itirafına ateş püskürdü. “Demokratik bir ülkede bu gelişme bir siyasetçiyi hayli zor durumda bırakır” ifadelerini kullanan Zeyrek, yazısında şunları kaydetti:

“Meslektaşım sevgili Cansu Çamlıbel'in Ümit Özdağ ile yaptığı söyleşi, Türkiye siyasi tarihine geçecek bir nitelikteydi. Cansu'yu tebrik ediyorum.

Özdağ söyleşide 14 Mayıs'taki birinci turdan sonra muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla kendisini destekleme konusunda bir protokol imzaladığını söylüyordu. Özdağ'ın sözleri şöyleydi:

“Altılı Masa'daki ortakları itiraz edeceği için bakanlığımı açıklamama ricasını kabul ettim. Benim İçişleri Bakanı olacağımı açıklasa seçimi kazanabilirdi.”

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Özdağ, bununla da yetinmemiş, Cansu'ya Kılıçdaroğlu'nun o protokolle kendilerine üç bakanlık ile MİT Başkanlığı'nı vereceğini açıklamıştı.

Özdağ, kamuoyu önünde böylesine önemli bir konuda böylesine kritik bir bilgiyi paylaşmışsa, yalan söylemiş olma ihtimali zordur.

Yine de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu iddiayla ilgili açıklamaları önemliydi.

Haber Türk TV'den meslektaşım Mehmet Akif Ersoy, Özdağ'ın açıklamalarını önceki akşam Kılıçdaroğlu'na sordu.

Kılıçdaroğlu, Ersoy'un “Özdağ ile aranızda, bakanlıklar ve MİT Başkanlığını içeren gizli bir protokol var mıydı?” sorusuna “Vardı” yanıtını verdi.

Mehmet Akif, haklı olarak Faik Öztrak'ın “Böyle bir protokol yok” açıklamalarını anımsattı.

Kılıçdaroğlu'nun yanıtı ne olsa beğenirsiniz: “Öztrak da bilmiyordu.”

Öyle anlaşılıyordu ki Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimleri öncesinde ikili oynamıştı. Zira Cumhurbaşkanı seçilip kabine kurma aşamasına geldiğinde, İçişleri Bakanlığı, MİT gibi önemli koltukları Özdağ ve adamlarına verdiğinde Altılı Masa'daki ortaklarını büyük hayal kırıklığına uğratacaktı.

“Kusura bakma Altılı Masa kabul etmedi” diye protokolü hayata geçirmese de hayal kırıklığı yaşayan Ümit Özdağ olacaktı.

Kılıçdaroğlu “(Protokolle ilgili) Açıklamayı ahlaki olarak doğru bulmam” diyor.

Kendimi Meral Akşener'in Ahmet Davutoğlu'nun, Ali Babacan'ın, Temel Karamollaoğlu'nun ve Gültekin Uysal'ın yerine koyuyorum.

Herhalde bu açıklamaları dinlediklerinde kandırıldıklarını düşünmüşlerdir.

Zira dün sohbet ettiğim DEVA Partisi'nden bir yetkili şöyle diyordu:

“Biz Kemal Bey'in Ümit Özdağ ile görüşmesinden sonra CHP'ye ‘Zafer Partisi'ne bazı bakanlıklar vaat edildiğine dair bilgiler geliyor. Bunlar doğru mudur' diye sorduk. Gelen yanıt ‘Kesinlikle hayır' oldu.”

Gerçekten hem garip hem zor bir durum.

İki yıl her konuda iş birliği yapacaksınız, 2400 maddelik ortak bir yol haritası belirleyeceksiniz, bir Cumhurbaşkanı adayı açıklayacaksınız ve o birinci turla ikinci tur arasındaki kısa sürede hepinizden gizli yeni bir koalisyon ortağı bulacak. Üstelik hepsine alacakları oy oranında bakanlık vadederken, yeni ortağına aralarında İçişleri'nin de olduğu üç önemli bakanlıkla MİT Başkanlığını vermeyi yazılı olarak taahhüt edecek.

Üstelik bunu gizli tutmasını da “ahlaki” gerekçelere bağlayacak.

Demokratik bir ülkede bu gelişme bir siyasetçiyi hayli zor durumda bırakır.

Ancak (…) muhalefet (…) bu olayı sıradan bir olay gibi görmemizi bekliyor.

Yazık demokrasimize, yazık güzel ülkemize…”