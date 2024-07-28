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Medya O rezillik herkesi isyan ettirmişti! Ahmet Hakan, sevindirici haberi cümle âleme böyle duyurdu
Medya

O rezillik herkesi isyan ettirmişti! Ahmet Hakan, sevindirici haberi cümle âleme böyle duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-07-28 17:10:00 -
O rezillik herkesi isyan ettirmişti! Ahmet Hakan, sevindirici haberi cümle âleme böyle duyurdu

Ahmet Hakan, ABD Kongresi'nde katil Netanyahu'yu çılgınca alkışlayanları eleştirdi. Hakan, konuşma sırasında Netanyahu'yu protesto eden Amerikalılardan ve olumsuz yorum yapan politikacılardan bahsetti. Eski Meclis Başkanı Nancy Pelosi ve Senatör Bernie Sanders'in Netanyahu'yu sert bir şekilde eleştirdiğini vurgulayan Hakan, Netanyahu'nun ABD'de bile işinin kolay olmadığını belirtti. Hakan, Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında şunları kaydetti:

Ahmet Hakan, ABD Kongresi'nde katil Netanyahu'yu çılgınca alkışlayanları eleştirdi. Hakan, konuşma sırasında Netanyahu'yu protesto eden Amerikalılardan ve olumsuz yorum yapan politikacılardan bahsetti. Eski Meclis Başkanı Nancy Pelosi ve Senatör Bernie Sanders'in Netanyahu'yu sert bir şekilde eleştirdiğini vurgulayan Hakan, Netanyahu'nun ABD'de bile işinin kolay olmadığını belirtti. Hakan, Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında şunları kaydetti:

"ABD’de bir tarafta Netanyahu’yu çılgınca alkışlayanlar varsa...

Öbür tarafta şunlar var:

*
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Netanyahu konuşurken dışarıda canla başla protesto eden vicdanlı Amerikalılar var.

*

- Netanyahu’nun konuşması için “Açık ara en kötü sunum” diyen eski Meclis Başkanı Nancy Pelosi var.

*

- Netanyahu için “O sadece bir savaş suçlusu değil, aynı zamanda yalancı” diyen Senatör Bernie Sanders var.

*

- Netanyahu geliyor diye oturuma katılmayan Demokrat temsilcilerin en az yarısı var.

*

- Netanyahu’nun hevesini anında kursağında bırakan Demokratların olası başkan adayı Kamala Harris var.

*

Bakmayın siz o rezil alkışlara.

Çocuk katili Netanyahu’nun işi ABD’de de bile o kadar kolay değil."

 

 

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