O provokatör gazeteci için düğmeye basıldı! RTÜK harekete geçti...

Seçim sonuçları TV kanallarındaki canlı yayınlarda değerlendirilmeye başladı. Seçim akşamı gazeteci Çiğdem Toker'in Fox TV canlı yayınında kullandığı "Demokrasi sandıktan ibaret değildir" sözleri dikkat çekmişti. RTÜK'ten yapılan açıklamada Toker'in bu ifadeleriyle ilgili harekete geçildiği bildirildi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de konuyla ilgili "Aziz milletimizi küçük düşürmeye çalışanların bu tutumlarına sessiz kalmayacağız" dedi.

Gazeteci Çiğdem Toker'in "Demokrasi sandıktan ibaret değildir" sözleri sonrası RTÜK harekete geçti! Birçok kanalla ilgili de inceleme yapılıyor

Gazeteci Çiğdem Toker'in seçimler sonrası "demokrasi" mesajıyla ilgili RTÜK harekete geçti. Ayrıca seçim sonuçlarıyla ilgili bazı değerlendirmelerin yer verildiği birçok kanal hakkında da incelemeler yapıldığı belirtildi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli İradenin tecelli ettiği seçim günü akşamı FOX TV’de programcılardan Çiğdem Toker’in “Demokrasi sandıktan ibaret değildir” şeklindeki açıklamaları ve yayının tamamı uzmanlarımız tarafından raporlaştırılmaya başlanmıştır. Raporun tekemmül etmesine müteakip ilk Üst Kurul toplantısında dosya karara bağlanmak üzere gündeme alınacaktır."

Yine izleyicilerden gelen yoğun şikayetler üzerine sandıkların açılması ve sonuçların belli olmasıyla birlikte halkı aşağılayan, hakaret ve saldırılarla necip milletimizi küçük düşürmeye çalışan konuşmalara yer verilen HALK TV, TELE 1, KRT, TV 5, FLASH HABER ve SZC TV ile ilgili de incelemeler yapılmaktadır."

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Millî iradeye, demokrasiye, seçim sonuçlarına saygı duymayan ve halkımızı aşağılayan, aziz milletimizi küçük düşürmeye çalışanların bu tutumlarına sessiz kalmayacağız."

Çiğdem Toker canlı yayında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Demokrasiden bahsediyoruz ama biz aslında olması gerektiğini düşündüğümüz bir demokrasi üzerinden, bir ön kabul yaparak demokrasiden bahsediyoruz. Hukuk devletini de biz öyle kodluyoruz. Şu anda hukuk devleti normlarını standartlarını taşımıyor bu ülke, bu yönetim. Dolayısıyla serbest seçimlerle bir siyasal seçimlerle iktidar el değiştirebilir mi sorusu artık kritik bir soru haline gelmiştir. Demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir. Yurttaşların siyasetin, politikanın diğer alanlarında da kendini ifade etmesini desteklememiz, bunun için çaba göstermemiz lazım. Demokratik protestoları, hak arama özgürlüğünü kriminalize etmememiz lazım”