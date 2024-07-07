O profesör en lezzetli sucuğu bulmak için kolları sıvadı! Sevenleri yakından ilgilendiren haber geldi! Profesörden açıklama

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara en lezzetli sucuğu tespit etmek için ilginç bir bilimsel çalışmaya imza attı. Özkara; Sivas, Kayseri ve Afyon'dan temin edilen sucukları pişirtip 2 bin 500 öğrenciye tattırdı. Hangi sucuğun hangi ile ait olduğunu bilmeyen öğrenciler yüzde 80 oranla Sivas sucuğunu beğendi. Özkara çalışmasını şahsi sosyal medya hesaplarında paylaştı. Video ile Sivas sucuğunun lezzetini bir bakıma tescilledi. Sivas sucuğunun kalitesini tarafsız bir şekilde kanıtlayan Özkara, videosunda deney olarak nitelendirerek Sivas'ı tebrik etti.

“Büyük bir çoğunluğu Sivas'tan çıkmaktadır"

Sivas'ta sucuk üretimi yapan bir firmanın işletmecisi, Gıda Mühendisi Erdinç Hastaoğlu, Sivas sucuğunu diğer sucuklardan ayıran özelliklerden bahsetti. Hastaoğlu, “Sivas sucuğunu diğer sucuklardan ayıran 3 ana sebebi var. Birincisi hammaddesi olan büyükbaş hayvanlarımız. Büyükbaş hayvanlarımız yerli ırklardan olup yüksek rakımlı ve bitki çeşitliliğinin bol olduğu meralarda doğal şartlarda yetişmektedir. Böyle olunca ürünün tadı ve rehası diğerlerine göre farklı oluyor. Diğer bir sebebi de baharat çeşitliliğidir. Üçüncü sebep de ustalarımız. Tüm Türkiye'deki işleme tesislerinin sucuk, pastırma ve kavurma bölümünde çalışan maharetli ustalarımızın büyük bir çoğunluğu Sivas'tan çıkmaktadır” dedi.

“Usta başları da Sivaslıdır"

Kayseri ve Afyonkarahisar'ın sucuk ve pastırma ustalarının da Sivaslı olduğunu söyleyen Hastaoğlu, “Et ve et ürünlerini severek tüketen halkımız; sucuk, pastırma ve kavurmanın Sivas'ın olduğunu iyi bilirler. Ancak diğer şehirlerde bunu sahiplenmeye çalışıyorlar. Şöyle bir durum var bunun lezzeti, kokusu ve rehasını asla yakalayamazlar. Bu noktada 2022 yılında eski dönem Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu bu konuya son noktayı koymuş sucuk, pastırma ve kavurmanın ana vatanının Sivas olduğunu coğrafi tescil ile belirtmiştir. Diğer şehirlerden Kayseri ve Afyonkarahisar'ın sucuk ve pastırma ustaları da Sivaslıdır. Asıl usta başları da Sivaslıdır” ifadesini kullandı.

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“Sivas sucuğu 3-4 gün arasından tamamlanmaktadır"

Sivas sucuğunun yapım aşamasından bahseden Hastaoğlu, “Sivas sucuğunda daha çok baharat ön planda değildir. Etin rehası ön plana çıkarılmaya çalışılmıştır. Diğer bilinen birkaç şehir de onlar daha çok baharatla etin tadını baskılamaktadır. Biz bunu yapmıyoruz ve direkt et tadını müşterilere sunuyoruz. Sivas sucuğu 3-4 gün arasında tamamlanmaktadır. İlk gün et çekimi yapılır, yağ ve baharat karışımı yapıldıktan sonra 1 gün dinlendirilir. Ertesi gün bir daha kıyma çekilir ve dolum işlemi yapılır. Fırınlanmadan önce 1 gün daha bekler. 3 gün de fırınlama işlemi yapılır ve daha sonrasında 4 gün de tüketiciye sunulur” dedi.

“Günlük 10 ila 15 ton arasında üretim yapmaktayız”

Son olarak Hastaoğlu, Sivas'ta günlük 10 ila 15 ton arasında sucuk üretimi yapıldığını da hatırlatarak, “Son zamanlarda Sivas sucuğu ve pastırmasının ön plana çıkmasıyla beraber büyükşehirlerdeki marketler, müşterilerimizden büyük bir talep görmektedir. Bununla beraber üretim tonajlarımız da artmıştır. Diğer şehirlere göre biz birinci sınıf ürün yaptığımız için yaklaşık Sivas'ta tüm üreticilerimizle beraber günlük 10 ila 15 ton arasında üretim yapmaktayız” diye konuştu.