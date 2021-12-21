Öfke zaman zaman hepimizi etkilemektedir. Stres, finansal sorunlar, anlaşılmamak, gereksinimler, kötü sosyal veya ailevi durumlar gibi pek çok neden öfkenin oluşumuna katkıda bulunabilir. Stres ve sinir sağlığı kötü etkileyen duygulardır. Bu duygularla yaptığınız ve hissettiğiniz her şey beyniniz ve sinirlerinizle bağlantılı olarak gerçekleşir. Peki sinirlendiğimizde ne yapmalıyız?

O parmağınıza üflediğinizde vücudunuz kendini yeniliyor

İngiliz uzmanlar başparmakta bulunan ve akciğer, kalp, bağırsak, boğaz, burun gibi vücudun tüm bölgeleriyle bağlantısı olan Vagus sinirini 30 saniye üfleyerek harekete geçirmenin sakinleşmeye ve rahatlamaya yol açtığını belirtti.

İşte uzmanlarından sinirlenince sakinleşmek için önerdiği yöntemlerden en kolayını sizlerle paylaşıyoruz.

Endişeyi gidermek için ise oldukça basit bir yöntem var. Bu işlem vücudunuzdaki tüm sinir sisteminin sıfırlanmasını sağlayacak ve dinginlik hissedeceksiniz. Rahatlamak ve sinirlerinizi kontrol için mükemmel bir yöntem birkaç saniye başparmağınıza üflemektir. Bunu yaparak nefesinizi düzenlersiniz ve vücudunuz kalp atışlarınızı otomatik olarak kontrol eder.

Nefes egzersizi yapmak sakinleşmenin en etkili yoludur. Sinirlerinizi yatıştırmak için kullanabileceğiniz bir diğer nefes egzersizi ise şöyle; derin nefes alın, 15-20 saniye nefesinizi tuttuktan sonra önce nefesinizin yarısını verin, daha sonra yarısının yarısı olarak nefes vermeye devam edin. Tüm bu nefes egzersizleri yatışmanıza yardımcı olacaktır.