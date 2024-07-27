O kurumdan müjde! 80 sözleşmeli personel alacak

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, alımlar 1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden belirlenen 'Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar' çerçevesinde gerçekleştirilecek. İlgili personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

Alım sürecine ilişkin detaylar da açıklandı. 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) katılan ve ilgili pozisyonlar için aranan puan türünden asgari 70 puan almış adaylar başvuru yapabilecek. Adayların, Adalet Bakanlığı'nın ilgili yönetmelik maddeleri ile ilanın kendi özel şartlarını karşılamaları gerekmekte. Ayrıca, adayların sözlü sınavlara katılımı için, ilan edilen pozisyon sayısının üç katı kadar adayın merkezi sınav puanlarına göre belirleneceği ifade edildi.

Başvuruların kabulü için belirlenen tarihler ise 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak ve 11 Ağustos 2024 Pazar günü saat 23.59'da sona erecek. Adayların başvurularını e-Devlet üzerinden, Adli Tıp Kurumu'nun Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım portalı ya da Kariyer Kapısı'nın resmi internet sitesi aracılığıyla yapmaları gerekiyor. Belirtilen süreçte şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvuruların geçerli olmayacağı vurgulandı.