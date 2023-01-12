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Gündem O kızlar ağlarken neredeydin? Darbukatör Müjdat'a tokat gibi cevap
Gündem

O kızlar ağlarken neredeydin? Darbukatör Müjdat'a tokat gibi cevap

28 Şubat davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan darbeci Hakkı Kılınç skandal bir şekilde salıverildi. Konuyla ilgili CHP'nin borazanı Cumhuriyet Gazetesi'nde '83 yaşında emekli orgeneralin eşi, kocası tahliye oldu diye mutluluktan ağlıyordu. Ben çok utandım. Bizi yönetenler siz de utandınız mı?' diyen Müjdat Gezen'e Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu şamarı yapıştırdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 12:49:00 - 2023-01-12 12:53:27

28 Şubat davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan darbeci Hakkı Kılınç sağlık sorunları gerekçe gösterilerek salıverildi.

Vatandaşı adeta sürüm sürüm süründüren sözde Adalet'in skandal kararı sonrası sonrası "Darbukatör Bayram" tiplemesiyle meşhur olan oyuncu parçası Müjdat Gezen akla ziyan ifadeler kullandı.

CHP'nin borazanı Cumhuriyet Gazetesi'nde karaladığı köşesinde; Hakkı Kılınç'ın tahliyesi ile ilgili '83 yaşında emekli orgeneralin eşi, kocası tahliye oldu diye mutluluktan ağlıyordu. Ben çok utandım. Bizi yönetenler siz de utandınız mı?' diyen Müjdat Gezen'e Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu şamarı yapıştırdı.

Karahasanoğlu şu ifadeleri kullandı:

28 Şubat sürecinde üniversitelerin kapılarından geri çevrilen kızların ağladığı noktada sevinç mi duyuyordun? Yoksa üzüntü mü duyuyordun? 

Bu ülkede nüfus kağıdında Müslüman yazan hakimlerin böyle bir karar vermesinden ben utanç duyuyordum ama Müjdat Gezen alkışlıyordu onları. Gayet güzel.

Hakkı Kılınç 28 Şubat sürecindeki katkıları sebebiyle cezaevinde.

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